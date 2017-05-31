Видео. Алтайские автохулиганы опасно дрифтовали на стоянке у спорткомплекса

На стоянке у спортивного комплекса "Заря" в Бийске неизвестный водитель на иномарке устроил дрифт средь бела дня.
Видео с этим автомобильным хулиганством выложила 29 мая на свой канал на YouTube редакция газеты "Наш Бийск". На кадрах видно, как водитель опасно маневрирует возле припаркованных машин. При этом на парковке находятся люди, в том числе и ребенок.
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