Фотофакты. На Алтае в аварии разбились Honda и грузовая "Газель"

Вечером 30 мая в Бийске произошла авария с участием легкового автомобиля Honda Accord и грузовой "Газели". Из-за ДТП грузовик перевернулся и рассыпал перевозимые продукты по дороге. Honda также получила серьезные повреждения.
ДТП в Бийске. 30 мая 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
ДТП в Бийске. 30 мая 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
ДТП в Бийске. 30 мая 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
Машины попали в ДТП в жилмассиве, называемом в городе "Зеленкой. Как сообщают очевидцы в паблике "Типичный Бийск", водители автомобилей живы, но получили травмы.
Утром 31 мая на месте аварии все еще оставался разбитый грузовик.
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