Фотофакты. На Алтае в аварии разбились Honda и грузовая "Газель"

ДТП в Бийске. 30 мая 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all. ДТП в Бийске. 30 мая 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all. ДТП в Бийске. 30 мая 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.

Машины попали в ДТП в жилмассиве, называемом в городе "Зеленкой. Как сообщают очевидцы в паблике "Типичный Бийск", водители автомобилей живы, но получили травмы.

Утром 31 мая на месте аварии все еще оставался разбитый грузовик.

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