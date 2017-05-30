Фотофакты. В смертельном ДТП на алтайской трассе столкнулись КамАЗ и мотоцикл

Вечером 29 мая на трассе "Бийск — Белокуриха" в четырех километрах от села Смоленское столкнулись КамАЗ и мотоцикл "Хонда". Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
КамАЗ и мотоцикл столкнулись на трассе "Бийск - Белокуриха" .Фото : Пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
КамАЗ и мотоцикл столкнулись на трассе "Бийск - Белокуриха" .Фото : Пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
КамАЗ и мотоцикл столкнулись на трассе "Бийск - Белокуриха" .Фото : Пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
КамАЗ и мотоцикл столкнулись на трассе "Бийск - Белокуриха" .Фото : Пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
КамАЗ и мотоцикл столкнулись на трассе "Бийск - Белокуриха" .Фото : Пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
КамАЗ и мотоцикл столкнулись на трассе "Бийск - Белокуриха" .Фото : Пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
По предварительным данным, водитель автомобиля КамАЗ 1957 года рождения, при повороте не уступил дорогу ехавшему навстречу мотоциклу "Хонда". В результате ДТП водитель мотоцикла — мужчина 1969 года рождения, и его пассажир — женщина 1986 года рождения, скончались на месте происшествия до приезда "скорой". Водитель КамАЗа не пострадал.
Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.
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