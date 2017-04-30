Видео. Во время выступления Трампа неизвестный разбросал российские флаги

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Сегодня, 10:48.
Политика

Неизвестный в толпе зрителей подбросил в воздух охапку российских флагов во время выступления Дональда Трампа, приуроченного к 100 дням его президентства. Об этом сообщает РИА Новости.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников в интернете.

В итоге получилось так, что фирменную фразу про "снова великую Америку" Трамп произносит на фоне брошенных кем-то в воздух российских флагов. Такую картинку транслировало американское телевидение.

Митинг, приуроченный к 100 дням вступления Дональда Трампа в должность, прошел 29 апреля в штате Пенсильвания.

Как отмечает Lenta.ru, часть американских политических кругов обвиняет команду Трампа в компрометирующих связях с Россией, а также указывает на якобы оказанную ему Москвой помощь в избрании путем кражи данных с компьютерных ресурсов демократов.

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