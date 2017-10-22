Вышедший на свободу Навальный рассказал, что учил в заключении киргизские слова

Ранним утром 22 октября, отбывавший 20 суток административного ареста Алексей Навальный, вышел на свободу из спецприемника. По словам оппозиционера, в заключении он выучил несколько слов на киргизском языке, прочитал 20 книг, выпил 80 литров чая и "не менее 60 раз прослушал песню "Дай мне слово, ведь я тамада" по радио".