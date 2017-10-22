Вышедший на свободу Навальный рассказал, что учил в заключении киргизские слова

Сегодня, 15:34.
Политика

Ранним утром 22 октября, отбывавший 20 суток административного ареста  Алексей Навальный, вышел на свободу из спецприемника. По словам оппозиционера, в заключении он выучил несколько слов на киргизском языке, прочитал 20 книг, выпил 80 литров чая и "не менее 60 раз прослушал песню "Дай мне слово, ведь я тамада" по радио".

Алексей Навальный и алтайский журналист Сергей Михайлов.
Алексей Навальный и алтайский журналист Сергей Михайлов. Фото: газета "Листок".

Напомним, что Навального арестовали 2 октября по решению Симоновский суд Москвы за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии.

Утром 22 октября возле Кремля появился плакат с надписью "Путин — пора убирать. Навальный — пора выбирать".

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