Вышедший на свободу Навальный рассказал, что учил в заключении киргизские слова

Ранним утром 22 октября, отбывавший 20 суток административного ареста Алексей Навальный, вышел на свободу из спецприемника. По словам оппозиционера, в заключении он выучил несколько слов на киргизском языке, прочитал 20 книг, выпил 80 литров чая и "не менее 60 раз прослушал песню "Дай мне слово, ведь я тамада" по радио".
Напомним, что Навального арестовали 2 октября по решению Симоновский суд Москвы за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии.
Привет. Я вышел. За 20 суток прочитал 20 книг, выучил несколько слов на киргизском, выпил литров 80 чая и не менее 60 раз прослушал песню "Дай мне слово ведь я тамада" по радио. Готов к работе. Сегодня вечером выступаю на митинге в Астрахани: парк "Дружба" (бывший парк АТРЗ), остановка "Жилгородок". В 18-00. Приходите. #спецприемник #арест #астрахань #тамада #рахмат #нучечайку
Утром 22 октября возле Кремля появился плакат с надписью "Путин — пора убирать. Навальный — пора выбирать".
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