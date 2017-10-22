Напротив Кремля появился баннер в честь выхода Навального на свободу

В подписи к снимку движение заявило, что таким образом " поздравляет Алексея Навального с освобождением и желает успешного продолжения предвыборной кампании".

Именно в воскресенье Алексей Навальный освобождается после 20-суточного ареста, к которому его приговорил Симоновский суд Москвы за призыв участвовать в несогласованном митинге.

Неизвестно, как долго провисел этот баннер.