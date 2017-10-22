Напротив Кремля появился баннер в честь выхода Навального на свободу

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Политика

Утром 22 октября в Москве на ограждениях Большого Москворецкого моста появился плакат с надписью "Путин — пора убирать. Навальный — пора выбирать". Фото с этим транспарантом, вывешенным в непосредственной близости от Кремля, опубликовало движение "Протестная Москва".

По случаю выхода Алексея Навального на свободу возле Кремля появился баннер от "Протестной Москвы". 22 октября 2017 года.
По случаю выхода Алексея Навального на свободу возле Кремля появился баннер от "Протестной Москвы". 22 октября 2017 года. Фото: vk.com/protestmsk.

В подписи к снимку движение заявило, что таким образом " поздравляет Алексея Навального с освобождением и желает успешного продолжения предвыборной кампании".

Именно в воскресенье Алексей Навальный освобождается после 20-суточного ареста, к которому его приговорил Симоновский суд Москвы за призыв участвовать в несогласованном митинге.

Неизвестно, как долго провисел этот баннер.

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