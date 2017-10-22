Напротив Кремля появился баннер в честь выхода Навального на свободу

Утром 22 октября в Москве на ограждениях Большого Москворецкого моста появился плакат с надписью "Путин — пора убирать. Навальный — пора выбирать". Фото с этим транспарантом, вывешенным в непосредственной близости от Кремля, опубликовало движение "Протестная Москва".
В подписи к снимку движение заявило, что таким образом " поздравляет Алексея Навального с освобождением и желает успешного продолжения предвыборной кампании".
Именно в воскресенье Алексей Навальный освобождается после 20-суточного ареста, к которому его приговорил Симоновский суд Москвы за призыв участвовать в несогласованном митинге.
Неизвестно, как долго провисел этот баннер.
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