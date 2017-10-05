Алексей Навальный объявил о всероссийской акции протеста в день рождения Путина

Участники акции будут требовать политической конкуренции и допуска на выборы президента любых кандидатов, способных собрать необходимые для выдвижения 300 тыс. подписей.

"Наша задача — сделать 7 октября днем, когда каждый порядочный человек в России скажет вслух или хотя бы про себя эти два требования: политическая конкуренция и допуск Навального на выборы", — сказано в публикации на сайте политика.

Главное мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге на Марсовом поле в 18:00. В Москве организаторам отказали в площадке на Пушкинской площади, поэтому Навальный призывает людей выйти на Тверскую на санкционированное мероприятие. "Любая точка Тверской улицы от Пушкинской до Манежной. Хотите — стойте, хотите — идите, хотите — лежите, хотите — пойте", — говорится в обращении.

Сам Алексей Навальный и глава его штаба Леонид Волков 2 октября были приговорены к 20 суткам административного ареста за нарушение правил организации митинга.