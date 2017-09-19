Власти: ранний снег в сентябре не помешает уборочной кампании на Алтае

Как ответил Александр Карлин, уборочная идет в штатном режиме. Сентябрь, по его словам, это уже осень, со всеми свойственными этому периоду капризами природы. А если к концу месяца пойдет мокрый снег, как сообщили синоптики губернатору, снежный покров не будет устойчивым. Дожди же каких-то глобальных проблем не создадут.

Несмотря на то, что уборочная в этом году из-за холодной погоды началась чуть позже, сейчас аграрии уже идут в штатном темпе. На 19 сентября убрано 63% посевов, уже намолочено более 3 миллионов тонн зерна, рассказал губернатор. По его словам, уже есть ряд хозяйств, которые закончили уборку зерновых и зернобобовых. Урожайность зерновых, в среднем, 15 ц/га. В нормальном темпе убирают рапс, вику,сою и другие культуры. Собрана четверть сахарной свеклы, сахаристость которой довольно высока — 16%.