Власти: ранний снег в сентябре не помешает уборочной кампании на Алтае

19 сентября Александр Карлин сообщил, что службы, которые поставляют в правительство региона информацию о погоде, не прогнозируют в ближайшее время каких-то природных аномалий, способных серьезно повлиять на уборочную кампанию. Об этом губернатор заявил в ответ на вопрос, не уйдет ли часть урожая под снег, который может выпасть в конце недели.
Как ответил Александр Карлин, уборочная идет в штатном режиме. Сентябрь, по его словам, это уже осень, со всеми свойственными этому периоду капризами природы. А если к концу месяца пойдет мокрый снег, как сообщили синоптики губернатору, снежный покров не будет устойчивым. Дожди же каких-то глобальных проблем не создадут.
Несмотря на то, что уборочная в этом году из-за холодной погоды началась чуть позже, сейчас аграрии уже идут в штатном темпе. На 19 сентября убрано 63% посевов, уже намолочено более 3 миллионов тонн зерна, рассказал губернатор. По его словам, уже есть ряд хозяйств, которые закончили уборку зерновых и зернобобовых. Урожайность зерновых, в среднем, 15 ц/га. В нормальном темпе убирают рапс, вику,сою и другие культуры. Собрана четверть сахарной свеклы, сахаристость которой довольно высока — 16%.
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