Власти спросили у жителей Алтайского края, куда потратить курортный сбор

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Сегодня, 20:04.
Туризм

Краевое управление по туризму решило спросить у жителей региона, куда лучше потратить деньги, собранные с курортного сбора на территории Белокурихи. Для этого в сети запустили опрос.
 

Белокуриха.
Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская.

Среди ответов власти предлагают:

  • обустроить территорию на въезде в город
  • оснастить ее информационными стендами и санитарно-гигиеническими помещениями
  • благоустроить пешеходную зону гостевого маршрута
  • реконструировать спортивно-рекреационные объекты и "Ореховую аллею" в курортной зоне города
  • обустроить терренкуры и территорию городских лесов, прилегающих к курортной зоне.

Проголосовать можно здесь

Напомним, курортный сбор в 2018 году введут в регионе только в Белокурихе. Размер сбора составит около 30 рублей в сутки. По экспертным оценкам, за год можно собрать около 50 млн рублей для обустройства курортной зоны.

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