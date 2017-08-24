Власти спросили у жителей Алтайского края, куда потратить курортный сбор

Среди ответов власти предлагают:

обустроить территорию на въезде в город

оснастить ее информационными стендами и санитарно-гигиеническими помещениями

благоустроить пешеходную зону гостевого маршрута

реконструировать спортивно-рекреационные объекты и "Ореховую аллею" в курортной зоне города

обустроить терренкуры и территорию городских лесов, прилегающих к курортной зоне.

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Напомним, курортный сбор в 2018 году введут в регионе только в Белокурихе. Размер сбора составит около 30 рублей в сутки. По экспертным оценкам, за год можно собрать около 50 млн рублей для обустройства курортной зоны.