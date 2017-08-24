Власти спросили у жителей Алтайского края, куда потратить курортный сбор

Краевое управление по туризму решило спросить у жителей региона, куда лучше потратить деньги, собранные с курортного сбора на территории Белокурихи. Для этого в сети запустили опрос.
Среди ответов власти предлагают:
- обустроить территорию на въезде в город
- оснастить ее информационными стендами и санитарно-гигиеническими помещениями
- благоустроить пешеходную зону гостевого маршрута
- реконструировать спортивно-рекреационные объекты и "Ореховую аллею" в курортной зоне города
- обустроить терренкуры и территорию городских лесов, прилегающих к курортной зоне.
Проголосовать можно здесь.
Напомним, курортный сбор в 2018 году введут в регионе только в Белокурихе. Размер сбора составит около 30 рублей в сутки. По экспертным оценкам, за год можно собрать около 50 млн рублей для обустройства курортной зоны.
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