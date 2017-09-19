Внимание, розыск: полицейские ищут мужчину за совершение тяжкого преступления

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Сегодня, 07:50.
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Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю за совершение тяжкого преступления против личности разыскивают мужчину.

Полиция.
Полиция. Фото: 22.мвд.рф.

Его приметы:

  • на вид 34-37 лет;
  • рост около 160-170 см;
  • худощавого телосложения;
  • волосы русые, короткие, имеет лобные залысины.

Был одет: спортивный костюм серого цвета, на плечах олимпийки имеются вставки светлого цвета.

Подозреваемый в совершении преступления.
Подозреваемый в совершении преступления.

На левой стороне груди небольшая надпись светлого цвета, на трико по бокам имеются вставки светлого цвета, на ногах ботинки черного цвета (кроссовки), может одеваться в черную кофту с капюшоном, синие джинсы. При себе имеет небольшую темную сумку с ремешком (носит через плечо).

Граждан которым что-либо известно о личности разыскиваемого или его возможном местонахождении, просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8-961-240-45-50, 8-963-534-79-99; 397-725;42-02-02, 391-432 или 02.

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