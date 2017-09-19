Внимание, розыск: полицейские ищут мужчину за совершение тяжкого преступления

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю за совершение тяжкого преступления против личности разыскивают мужчину.
Его приметы:
- на вид 34-37 лет;
- рост около 160-170 см;
- худощавого телосложения;
- волосы русые, короткие, имеет лобные залысины.
Был одет: спортивный костюм серого цвета, на плечах олимпийки имеются вставки светлого цвета.
На левой стороне груди небольшая надпись светлого цвета, на трико по бокам имеются вставки светлого цвета, на ногах ботинки черного цвета (кроссовки), может одеваться в черную кофту с капюшоном, синие джинсы. При себе имеет небольшую темную сумку с ремешком (носит через плечо).
Граждан которым что-либо известно о личности разыскиваемого или его возможном местонахождении, просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8-961-240-45-50, 8-963-534-79-99; 397-725;42-02-02, 391-432 или 02.
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