Внимание, розыск: полицейские ищут мужчину за совершение тяжкого преступления

Его приметы:

на вид 34-37 лет;

рост около 160-170 см;

худощавого телосложения;

волосы русые, короткие, имеет лобные залысины.

Был одет: спортивный костюм серого цвета, на плечах олимпийки имеются вставки светлого цвета.

Подозреваемый в совершении преступления.

На левой стороне груди небольшая надпись светлого цвета, на трико по бокам имеются вставки светлого цвета, на ногах ботинки черного цвета (кроссовки), может одеваться в черную кофту с капюшоном, синие джинсы. При себе имеет небольшую темную сумку с ремешком (носит через плечо).

Граждан которым что-либо известно о личности разыскиваемого или его возможном местонахождении, просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8-961-240-45-50, 8-963-534-79-99; 397-725;42-02-02, 391-432 или 02.