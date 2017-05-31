Внук Роберта Рождественского, Тамара Гвердцители и Александр Маршал споют на Алтае

В Алтайском крае с 15 по 17 июня пройдет краевой литературный фестиваль Роберта Рождественского. В этом году он изменит формат, а масштабные мероприятия пройдут не только в Косихе — на родине поэта, но и в Барнауле. Об этом на пресс-конференции рассказала Елена Безрукова, начальник краевого управления по культуре и архивному делу.
В первый день фестиваля пройдет встреча молодых литераторов в краевой библиотеке имени Шишкова и музыкальный вечер. На сцене Театра драмы выступят заслуженная артистка РФ Тамара Гвердцители, актер Максим Аверин и певец Александр Маршал. На улице в это время будет играть симфонический оркестр.
В Барнауле также состоится презентация книги Александра Кердана и аудиосборника стихов Роберта Рождественского в исполнении известных жителей региона. Стихи для диска прочитали вице-губернатор Андрей Щукин, начальник краевого управления по культуре Елена Безрукова, руководитель регионального отделения банка "ВТБ24" Эльвира Вебер, известные предприниматели и актеры.
В государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая откроется "Гостиная шестидесятников", в которой авторы идеи обещают воссоздать атмосферу советского периода и дух "оттепели".
Кстати, все иногородние артисты согласились приехать на Алтай в год 85-летия Роберта Рождественского и выступить бесплатно. А на песенном фестивале, который пройдет в Косихе, споет и внук Роберта Рождественского со своей музыкальной группой. Мероприятие позиционируется, как рок-концерт "Товарищ время", где группы из Барнаула, Бийска, Заринска и районов Алтайского края исполнят песни на стихи поэта-земляка.
В последний день фестиваля, 17 июня, в Косихе, в месте под названием Яр Любви, по словам главы Косихинского района Константина Татарникова, соберутся около 8 тысяч гостей. Здесь будет работать несколько творческих площадок, названные строками из стихов Рождественского, и пройдет военно-спортивная эстафета "Чтоб стать мужчиной".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.