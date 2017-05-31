Внук Роберта Рождественского, Тамара Гвердцители и Александр Маршал споют на Алтае

В первый день фестиваля пройдет встреча молодых литераторов в краевой библиотеке имени Шишкова и музыкальный вечер. На сцене Театра драмы выступят заслуженная артистка РФ Тамара Гвердцители, актер Максим Аверин и певец Александр Маршал. На улице в это время будет играть симфонический оркестр.

В Барнауле также состоится презентация книги Александра Кердана и аудиосборника стихов Роберта Рождественского в исполнении известных жителей региона. Стихи для диска прочитали вице-губернатор Андрей Щукин, начальник краевого управления по культуре Елена Безрукова, руководитель регионального отделения банка "ВТБ24" Эльвира Вебер, известные предприниматели и актеры.

В государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая откроется "Гостиная шестидесятников", в которой авторы идеи обещают воссоздать атмосферу советского периода и дух "оттепели".

Кстати, все иногородние артисты согласились приехать на Алтай в год 85-летия Роберта Рождественского и выступить бесплатно. А на песенном фестивале, который пройдет в Косихе, споет и внук Роберта Рождественского со своей музыкальной группой. Мероприятие позиционируется, как рок-концерт "Товарищ время", где группы из Барнаула, Бийска, Заринска и районов Алтайского края исполнят песни на стихи поэта-земляка.

В последний день фестиваля, 17 июня, в Косихе, в месте под названием Яр Любви, по словам главы Косихинского района Константина Татарникова, соберутся около 8 тысяч гостей. Здесь будет работать несколько творческих площадок, названные строками из стихов Рождественского, и пройдет военно-спортивная эстафета "Чтоб стать мужчиной".