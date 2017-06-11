Во сколько лет можно уйти на пенсию приезжей из Казахстана?

Полина из Ельцовки спрашивает: "Моя мама приехала в Россию из Казахстана на ПМЖ. Ей 60 лет. По законодательству Казахстана она еще не пенсионерка. Во сколько лет ей можно уйти на трудовую пенсию в России?"

В Отделении ПФР по Алтайскому краю разъяснили: При переезде в Россию при условии постоянного проживания на территории России право на пенсию определяется по российскому законодательству. По Закону о трудовых пенсиях женщины в России приобретают право на пенсию в 55 лет, если они имеют не менее пяти лет страхового стажа. Чтобы получить ответ на свой вопрос на страницах газеты "Маркер-Экспресс" или на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru.