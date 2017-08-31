Во Въетнаме россиянке грозит смертная казнь за чемодан с кокаином

Ее задержали в международном аэропорту Хошимина три года назад — она собиралась лететь в Россию. В чемодане девушки нашли более 2,5 килограмма кокаина. Чемодан с двойным дном ей подарил бойфренд из Нигерии.

Во Вьетнаме для наркокурьеров предусмотрена высшая мера наказания.

Сункар Нурмагамбетов,

адвокат:

Санкции предусматривают за подобные правонарушения наказание в виде пожизненного лишения свободы либо смертной казни. Но при этом следует принять во внимание, что между Вьетнамом и Российской Федерацией имеется международное соглашение, которое позволяет по результатам рассмотрения дела и вступления в законную силу приговора выдавать граждан, допустим граждан Российской Федерации, в Россию для отбытия наказания. На сегодняшний день Мария Дапирка уже заявила устно ходатайство о передаче ее в последующем в Россию по результатам рассмотрения дела во Вьетнаме. В последующем уже на территории Российской Федерации у Марии Дапирки сохраняется право подать прошение о помиловании президенту Российской Федерации. Я на сегодняшний день представляю интересы гражданки Казахстана в Китае, которая попала в подобную же ситуацию. Мария Дапирка, равно как и гражданка Казахстана, дело которой сейчас рассматривается в Китае, являются жертвами одной и той же нигерийской наркогруппировки. И это довод в пользу Марии Дапирки.

"Она жила в Таиланде и работала гидом. Потом у Маши появился бойфренд. Она влюбилась в него. Собиралась за него замуж и хотела детей. Он говорил, что футболист, что ездит на игры и брал ее с собой в поездки. Во Вьетнаме ее задержали. Мы выяснили, что в Азии и по миру работает целая группа мужчин из Нигерии. Таких же, как и ее бойфренд. Они придумывают разные истории, входят в доверие и даже женятся. Под разными предлогами эти чернокожие парни возят своих доверчивых подруг по Азии, подсовывая им в багаж обманом наркотики", — сообщали в 2014 году родственники задержанной.

По их словам, чемодан девушки, в котором обнаружили наркотики, был подарен ей ее бойфрендом и обладал двойным дном.

Отметим, что это уже не первый случай, когда у россиянок за границей находят наркотики в чемоданах. Похожая ситуация произошла с челябинкой Ангелиной Пуртовой в январе 2014 года на Мальдивах. При досмотре вещей в тайнике сумки девушки таможенники обнаружили 2,2 кг кокаина. Под арестом она провела ровно семь месяцев, потом ее депортировали, пишет "Росбалт".

Аналогичная история произошла с россиянкой Дианой Батищевой, которую в апреле 2015 года задержали с кокаином в Бразилии. Ее бойфренд тоже был из Нигерии. Когда они полетели в Рио-де-Жанейро, якобы чтобы познакомиться с родственниками, ей подарили набор косметических средств. Впоследствии в тюбиках был обнаружен наркотик. Россиянке удалось доказать, что она не знала о содержимом. В прошлом году она вернулась на родину, пишет bfm.ru.