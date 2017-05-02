Водителя BMW X5, устроившего смертельное ДТП, привлекали за нарушение ПДД 34 раза

Водителя автомобиля BMW X5 посадили в СИЗО на 2 месяца. По данным информационных баз ГИБДД, 23-летний молодой человек с 2014 по 2017 годы привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 34 раза.
Напомним, ДТП произошло в 7 утра 29 апреля на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. Водитель BMW X5 на большой скорости проехал на красный свет и протаранил Lada Largus, а также сбил 26-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу. В результате девушка и 62-летний водитель "Лады" скончались от полученных травм в больнице.
Как ранее сообщал altapress.ru, уровень алкоголя в крови водителя BMW X5 составил 0,879 мг/л. Это в 2,5 раза выше допустимой нормы, которая составляет 0,35 мг/л.
По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Мужчине грозит лишение свободы на срок от 4 до 9 лет.
- Уровень алкоголя в крови водителя BMW X5, устроившего смертельное ДТП, был в 2,5 раза выше нормы
- Источник: против виновника смертельного ДТП в Барнауле возбудили два дела
- Видео. Опубликована еще одна запись страшного ДТП в Барнауле, где погибли два человека
- Видео. Стали известны подробности смертельного ДТП с BMW X5 в Барнауле
- Сюжет: Дорожно-транспортные происшествия
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