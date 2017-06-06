Вот так номер! Какие неудобства испытывает гостиничный бизнес в Барнауле

Квартира vs номер

Рынок гостиничных услуг в Барнауле сегодня сформирован и насыщен, считают владельцы средств размещения. По словам предпринимателей, в городе можно снять номер на любой кошелек — от эконом-класса до президентского люкса.

Кризис отельеры ощутили на себе очень остро и чувствуют его последствия до сих пор, несмотря на заявления властей о начале оздоровления экономики. Апартаменты высокого класса стали пользоваться меньшим спросом, командированные и туристы выбирают номера средней категории, уходят на квартиры, которые сдаются посуточно, или в хостелы. Это одна из тенденций последних лет, которая заметно ударила по спросу на гостиничные номера.

Сергей Воронов,

директор гостиницы “Барнаул”:

По размещенным в интернете объявлениям мы прикинули, что практически половина “номерного фонда” города — это квартиры, сдающиеся в аренду посуточно. Получается, что почти 50% рынка находится в неорганизованном секторе. Большинство таких “предпринимателей” не платят налоги, квартиры покупают целенаправленно как вложение капитала, а затем начинают сдавать в аренду, чтобы получать доход. Владельцы гостиниц ставили этот вопрос перед властями. Однако у наших налоговых органов нет возможности навести порядок.

Теневой сектор гостиничного бизнеса переманил потребителя сниженными ценами. Ведь за 800–1800 рублей можно снять не просто комнату, а целую квартиру. А средняя стоимость номера в гостинице или оте­ле — около 2–3,5 тыс. рублей в сутки.

Оксана Махиня,

директор гостиницы "Русь":

Из-за того что собственники квартир сдают их посуточно, снижается заполняемость гостиниц. Были случаи, когда гости селились в квартирах, но при этом пользовались услугами нашего кафе-бара.

Владельцы жилья, сдающие его посуточно, заметно экономят, объясняют эксперты.

Сергей Воронов,

директор гостиницы “Барнаул”:

Налог на имущество у юридических организаций выше, чем у физических лиц. Тарифы за отопление, водоснабжение для жильцов квартир ниже, чем у компаний. Поэтому собственники сдают комнаты по более низким ценам, нежели владельцы гостиниц и отелей, которые работают в рамках правового поля. Это негативно сказывается на качестве загрузки.

Бюджетный потребитель также выбирает хостел. Многие гости не могут "потянуть" гостиничный номер.

Виталий Несчетов,

директор гостиницы "Турист":

Допустим, жителю Рубцовска нужно приехать на обследование в краевую больницу. Средний чек одноместного номера в Барнауле колеб­лется в районе 2 тыс. рублей. В гостинице за пять дней проживания ему придется заплатить около 10 тыс. А ведь еще нужно потратиться на обследование, питание и т. д. И люди выбирают дешевый вариант — либо арендуют квартиры, либо заселяются в хостелы.

Собственники крупных отелей не могли отдать этот рынок на "растерзание" лишь другим игрокам. И сами включились в процесс. Так, во время кризиса владельцы "Туриста" открыли хостел "Желтая подводная лодка".

Виталий Несчетов,

директор гостиницы "Турист":

Это больше социальный проект. Ведь с 500 рублей, которые гость платит за место, нужно заплатить 18% НДС. В лучшем случае хостел работает в ноль, зато не теряем клиентов.

А хостел "Арбуз" в Барнауле открыли собственники гостиницы "Русь".

Не в размере дело

Сейчас в Барнауле появляются только небольшие отели и хостелы. Участники рынка поясняют, что предпринимателей привлекает быстрая окупаемость такого бизнеса.

Виталий Несчетов,

директор гостиницы "Турист":

Частнику проще открыть гостиницу, потому что он сидит на “упрощенке”. Ему достаточно только выкупить несколько квартир на первом этаже, сделать ремонт, приобрести минимальное количество техники и мебели и получить от этого экономический “выхлоп”.

Год назад федеральные депутаты предлагали навести порядок с нелегальными и полулегальными средствами размещения. Для этого было нужно перевести площадь хостелов и посуточных квартир, которые находятся в многоэтажных домах, в нежилой фонд — а это уже другая налоговая база и требования. Законопроект приняли в первом чтении, но на этом пока все и остановилось.

Директор хостела "Барнаул" Константин Браун отметил, что в жилых домах средства размещения сейчас не открываются, многие такие хостелы уже перестали работать. Причина в том, что местным жильцам не нравился шум от постояльцев, и они часто вызывали полицию. В городе был даже хостел, который постоянно переезжал с места на место.

Предприниматель рассказал, что среди закрывшихся были и те, кто имел только пять номеров. Чтобы окупить собственные затраты, владельцы "задрали" ценник за многоместные номера.

Константин Браун,

директор хостела "Барнаул":

За 900 рублей за койко-место, которые такие хостелы предлагали, можно взять отдельный номер, а не жить с восемью людьми.

Средняя стоимость "койки" в многоместных номерах обычно колеблется в пределах 350–500 рублей.

Бизнес на бизнесе

В отличие от отелей Белокурихи, бизнес которых зависит преимущественно от турпотока, в гостиницах Барнаула останавливаются главным образом командированные. Оксана Махиня говорит, что среди них есть те, кто приезжает решать деловые вопросы или повышать квалификацию.

Однако в последнее время владельцы гостиниц наблюдают, что такие гости стали снимать номера на меньший срок.

Виталий Несчетов,

директор гостиницы "Турист":

Если до кризисной ситуации человек приезжал в командировку на пять дней, то теперь такие поездки длятся два-три дня.

Оксана Махиня отмечает, что гости стали больше экономить, стараются решать вопросы одним днем.

Снизился и годовой поток гостей. Так, в гостинице "Русь" в прошлом году по сравнению с 2015-м остановилось на 2 тыс. меньше постояльцев. Показатели загрузки номерного фонда упали примерно на 11%.

Цены на проживание владельцы гостиниц стараются не поднимать. Средняя стоимость номеров в Барнауле довольно низкая по сравнению с другими регионами страны, говорит Воронов.

Наполняемость гостиниц во многом зависит от городских или краевых мероприятий.

Сергей Воронов,

директор гостиницы “Барнаул”:

Пики по загрузке существуют, когда проводятся массовые мероприятия: строительные ярмарки, “День сибирского поля” в Павловском районе и так далее. В эти дни может ощущаться недостаток мест. А так большой проблемы с номерным фондом нет.

Предприниматель считает, что среднегодовая загрузка номерного фонда в крупных гостиницах не должна быть меньше 30%. Однако для мини-отеля такой показатель говорит об убыточности. По словам Константина Брауна, в течение года загрузка в хостелах колеблется. В его хостеле 24 номера, в летний период загрузка достигает 100%, а в зимний — около 50%. Зависит это от потока туристов, которые едут на алтайские курорты.

Город на одну ночь

Для большинства туристов Барнаул является перевалочной базой. Многие останавливаются в гостиницах, когда едут в Горный Алтай или Белокуриху.

Виталий Несчетов рассказал, как пытался в свое время договориться с турагентствами Новосибирска, которые организовывали туры на Алтай, чтобы в их маршрут вошел Барнаул. Однако там ему ответили, что отдыхающим проще свернуть на бийскую трассу, чем заехать в краевую столицу.

Виталий Несчетов,

директор гостиницы "Турист":

В основном у нас на одну ночь останавливаются люди, которые прилетают в барнаульский аэропорт, когда едут в Белокуриху. Не знаю, снизился ли как-то у нас турпоток после открытия аэропорта в Горно-Алтайске. Но если цена на авиабилеты до Барнаула и столицы Республики Алтай станет одинаковой, тогда людям вообще не будет смысла лететь к нам.

В городской администрации ориен­тируются на то, что в 2020 году Барнаул посетит около 500 тыс. туристов. Чтобы привлечь отдыхающих, в городе строят туристический кластер, турагенты активно предлагают экскурсии по местным достопримечательностям. Однако все это пока не задерживает надолго гостей города.

Виталий Несчетов,

директор гостиницы "Турист":

В мае с одним из турагентств мы организовали экскурсионную программу для наших гостей. Туристам хватило всего два часа, чтобы посмотреть исторические места нашего города, и три-четыре часа, чтобы посетить музеи. Что тогда им делать во второй день? Придется везти в Белокуриху или Горный Алтай. В Петербурге, к примеру, ходить по музеям и смотреть достопримечательности можно как минимум неделю. Там загрузка гостиниц доходит до 80–90% ежегодно.

Оксана Махиня считает, что развитие туркластера в Барнауле может привлечь туристов.

Оксана Махиня,

директор гостиницы "Русь":

У нас замечательный город, есть что посмотреть, и одним днем здесь не обойдешься. Я думаю, три-четыре дня турист может посмотреть что-нибудь в городе. Район речного вокзала, исторические улицы начинают приводиться в порядок, просто туристы об этом мало знают. А музеев и исторических мест у нас много.

Сервис не как в Эмиратах

В скором времени большие оте­ли должны пройти "звездную" классификацию.

Татьяна Малышева,

руководитель ассоциации "Алтайское гостеприимство":

Предполагается, что в 2018 году классификация станет обязательной только для гостиниц с номерным фондом от 50 номеров, в 2019-м — для отелей с фондом 15–50 номеров. И уже потом для остальных. Однако соответствующий закон в России окончательно не принят. Как будет на самом деле, пока сложно сказать.

Предприниматели готовы к этим изменениям и видят в них много плюсов как для себя, так и для потребителя.

Сергей Воронов,

директор гостиницы “Барнаул”:

Классификация как раз позволит разделить гостиницы, чтобы турист понимал, какого уровня средство размещения он выбирает для проживания. В соответствии со звездностью должен предоставляться и перечень услуг. Отельерам станет проще работать.

По словам директора гостиницы "Русь", для этого понадобятся серьезные материальные вложения: чтобы отвечать требованиям, которые содержатся в квалификационном перечне, надо обновить техническую базу, переквалифицировать персонал. В гостиницах "Центральная" и "Барнаул" уже провели ремонт, чтобы номера соответствовали современным требованиям.

По словам Сергея Воронова, чтобы не потерять гостей, приходится соответствовать высокому уровню.

Сергей Воронов,

директор гостиницы “Барнаул”:

Сейчас все стало просто: о том, какой уровень сервиса в твоей гостинице, расскажут на сайтах отзывов. Обычно при выборе отеля люди не читают отзывы на их официальных сайтах, а идут на TripAdvisor или Booking.com. Это хорошая работа над ошибками для нас.

По словам Воронова, законопроект о звездной классификации поможет средствам размещения поднять уровень сервиса. "У нас хороший город и достойные гостиницы. Сказать, что у нас сервис на уровне пять-семь звезд, как в Эмиратах, нельзя. Но мы стремимся к этому. Я не могу сказать, что в городских гостиницах высокий уровень сервиса и подготовки персонала, но и не низкий по сравнению с другими городами страны", — считает Воронов.

Цифры

115 гостиниц и отелей, а также 12 хостелов насчитывается в Барнауле, по данным "2ГИС". В раздел "Гостиницы" входят также квартирные бюро, некоторые пансионаты, гостинично-развлекательные и банные комплексы. Некоторые средства размещения уже не работают.

В краевой столице только один отель имеет категорию "3 звезды". Это "Александр Хаус".