Что происходит на барнаульском элеваторе и почему его пытались взять штурмом

Как сообщают источники в правительстве, скорее всего на объекте какое-то время продолжат работать субарендаторы. Затем объект ждет переоценка и выставление на торги. Когда здесь появится новый арендатор и, главное, кто это будет, неизвестно. Вслед ушедшему "ЗерноСбыта" добрых слов вряд ли кто-то скажет: угрозы, дебош и миллионные долги к хорошему отношению не располагают.

"Живые не выйдете"

Как рассказали altapress.ru источники, знакомые с ситуацией, сомнения в том, что "ЗерноСбыт" сможет эффективно работать на барнаульском элеваторе возникли уже давно. "Черемновский сахарный завод", принадлежащий федеральному холдингу "Доминант", также участвовавший в торгах, тогда казался более приемлемым кандидатом в арендаторы. Но на аукционе "ЗерноСбыт" предложил самую высокую цену. Перебивать ее "сахарники" не стали, сочтя это экономически не выгодным для себя.

1 февраля 2016 года победитель торгов подписал договор аренды. Согласно документу, сумма ежемесячной платы составляла 1,3 млн рублей. Пользоваться барнаульским элеватором компания могла в течении пяти лет.

Поначалу все шло нормально. Павел Комаров, гендиректор "ЗерноСбыта", уверял, что обладает серьезными финансовыми ресурсами. Летом 2016 года объект начали готовить к приемке зерна: здесь полностью заменили транспортерные ленты на трех силосных корпусах, установили новый автоподъемник и новые автомобильные веса тоннажем 80 тонн. На основных объектах и подсобных помещениях были перекрыты крыши. Как тогда утверждало руководство "ЗерноСбыта", на реконструкцию объекта потратили 22 млн рублей.

В конце августа элеватор начал принимать сырье. Павел Комаров обещал: в течении полугода будет запущен крупяной цех, ориентированный на выпуск готовой продукции из гороха, ячменя и пшеницы. Следующим этапом развития должен был стать гречезавод. Однако эти планы так и не реализовались.

Тревожные "звоночки" появились в начале этого года. "ЗерноСбыт" перестал регулярно платить за аренду. Минимуществу приходилось выбивать долги через суд. После того, как задолженность превысила критический уровень, Комарова попросили, как говорится, с вещами на выход. Это было в середине июля.

Как рассказывают работники предприятия, на тот момент сам "ЗерноСбыт" деятельность здесь почти не вел. Большая часть сотрудников из-за систематических задержек заработной платы разбежалась. На площадках элеватора работали только субарендаторы.

Позже выяснилось, что "ЗерноСбыт" даже не предупредил их о расторжении договора. Когда на элеватор пришла новая охрана, началась неразбериха. Представители краевых ведомств попытались угомонить Комарова, в ответ получили только угрозы: "Вы отсюда живыми не выйдете".

На сегодняшний день градус напряжении в этой истории снизился. 22 августа объект полностью перешел под контроль властей. Охрана, выставленная на элеваторе, призвана поддерживать порядок до прихода более ответственного управленца.

Как стало известно altapress.ru, скорее всего субарендаторам, продолжающим работать на элеваторе, позволят это делать еще какое-то время. Минимуществу края предстоит провести переоценку комплекса и выставить права его аренды на торги. Сколько для этого понадобится времени, никто спрогнозировать не может.

В долгах как в шелках

Между тем разбирательства с "ЗерноСбытом" перешли в судебную плоскость. Как уже сообщалось, алтайские сельхозпроизводители имеют миллионные претензии к компании. Часть из них уже получили исполнительные листы о взыскании долгов. Кому-то еще предстоит доказать свою правоту.

Среди пострадавших оказался и известный на Алтае фермер из Косихинского района Анатолий Иванов. В августе прошлого года менеджер "ЗерноСбыта" предложил ему сдать на хранение зерно с перспективой того, что оно будет продано в интервенционный фонд. Процесс аккредитации в качестве хранителя госрезерва руководство элеватора затянуло. Позже компания предложила фермеру Иванову выкупить его зерно. Часть средств за более чем 1 тыс тонн пшеницы ему перевели, а 3,8 млн рублей "подвисли". 17 августа Арбитражный суд Алтайского края принял заявление фермера.

Анатолий Иванов,

руководитель КФХ в Косихинском районе:

Какое-то время меня "кормили" завтраками. В течении всего лета Комаров рассказывал, что находится в Москве, где решает вопрос с выделением ему дополнительных кредитных ресурсов и вот-вот со мной рассчитаются. Потом он пропал. Из-за этого человека у меня чуть не сорвалась вся посевная. Оборотные деньги были крайне нужны, а долги мне так никто и не вернул. Оставалось только обращаться в суд.

О перспективе возвращения почти 4 млн рублей фермер Иванов говорит с грустью. Он, как и другие пострадавшие от деятельности "ЗерноСбыта" аграрии, понимает, что вернуть свои деньги в полном объеме вряд ли не удастся. Уставной капитал компании Павла Комарова, зарегистрированной в Республике Алтай, составляет минимальные 10 тыс рублей.

Взыскать с нее долги сейчас пытаются и краевые власти. 25 июля в Арбитражный суд Республики Алтай обратилось Минимущества края с иском о взыскании с "ЗерноСбыта" 1,3 млн рублей долга по договору аренды. Позже ведомство даже ходатайствовало о наложении обеспечительных мер на ответчика. Но суд этого не сделал. Следующее заседание по этому делу назначено на 29 августа.

Есть претензии к компании и со стороны энергетиков. В конце прошлой неделе свой иск в отношении бывшего арендатора элеватора в Барнауле подал "Алтайэнергосбыт". По данным altapress.ru, сумма задолженности превышает 1 млн рублей. Объект могли бы уже давно отключить от электроэнергии. Но из-за того, что от него запитаны другие субабоненты, сделать это достаточно проблематично.

Дело принципа

Самыми не защищенными при этом оказались работники "ЗерноСбыта". Еще в июне восемь человек обратились в суд по поводу систематической невыплаты заработной платы. Люди рассказывают, что последний раз деньги от своего работодателя видели в апреле — и то не в полном объеме. Сейчас они находятся в простое до полного расчета.

Как рассказал один из сотрудников, рассмотрение их дел затягивается. Дело в том, то часть зарплаты они получали в "конвертах". И доказать свое право на эти деньги очень сложно. Мало того, адвокат "ЗерноСбыта" пытается доказать тот факт, что по всем долгам работодатель рассчитался. Якобы на предприятии еще в июне была создана комиссия, состоящая из рабочих и представителей управления. По ее ходатайству подписавшие документ сотрудники часть средств с арестованного счета компании получили. По информации источника altapress.ru, это 10-12 тысяч рублей за три месяца работы.

Те, кто решил отстаивать свои права в суде, на такую сделку не пошли. "Мы уже никому не верим", — объясняют свою позицию люди. Несмотря на то, перспектив у них немного и в их адрес постоянно поступают угрозы, они все равно готовы идти до конца. Это уже дело принципа.