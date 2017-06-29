Арендатор барнаульского элеватора задолжал миллионы работникам, аграриям и бюджету

Как рассказали altapress.ru сотрудники "Зерносбыта", трудности с заработной платой начались в компании весной этого года. Когда деньги стали приходить с опозданием, руководство фирмы объясняло это сменой банка-партнера. Затем выплаты и вовсе прекратились. Последний раз они были в марте.

Анна (фамилию она попросила не называть) работала на барнаульском элеваторе еще до прихода "Зерносбыта". По ее словам, когда начались проблемы, часть ее коллег решили распрощаться с этим местом. Расчет по увольнению они так и не получили. Немногочисленные сотрудники, которые решили подождать лучших времен, позже об этом пожалели. Денег они так и не увидели, руководство элеватора перестало идти с ними на контакт. В конце апреля у людей наступила точка кипения.

Анна,

сотрудница барнаульского элеватора:

30 апреля мы пришли к руководству предприятия, чтобы подписать документ, согласно которому мы отказываемся выходить на работу до полного погашения имеющейся задолженности. Однако получили отказ. Наше непосредственное начальство из страха потерять место тоже не принимало этот документ. Тогда мы обратились в инспекцию по труду. Знаю, что наше письмо было отправлено по почте, но так и не получено адресатом.

На сегодняшний день Анна и часть ее коллег отказываются выходить на работу, по сути объявив забастовку. 26 июня они подали исковые заявления в Центральный районный суд Барнаула. Общая сумма задолженности за 3,5 месяца составляет более 500 тысяч рублей. Сюда входит не только зарплата, но и выплаты по отпускным.

После того, как информация о проблемах с выплатами заработной платы получила огласку, на барнаульском элеваторе прошла проверка, выявившая ряд нарушений. Инспекторы указали на то, что на предприятии не проводилась специальная оценка условий труда, работодатель не производил начислений зарплат, не утвердил форму расчетных листов и не извещал работников о начислениях и вычетах. Сами сотрудники рассказали, что это вполне закономерно, учитывая, что часть зарплаты выплачивалась в черную.

На сегодняшний день в суд обратилось восемь работников, однако в ближайшее время к ним могут присоединиться остальные. В течении этой неделе их документы будут рассматриваться. Если по ним не будет замечаний, суд начнет разбирательство.

По словам Анны, на барнаульский элеватор сотрудники скорее всего не вернутся, учитывая, что ранее руководство "Зерносбыта" угрожало увольнением "особо разговорчивым".

Ни товара, ни денег

Конфликтом с сотрудниками проблемы "Зерносбыта" не заканчиваются. За последние месяцы в Арбитражный суд Алтайского края поступило восемь исков о взыскании задолженностей. Среди истцов есть и хозяйства края, которые в свое время сдавали на элеватор свою продукцию. А в итоге остались без товара и без денег.

Среди них крестьянское хозяйство Олега Заричного из Топчихинского района. Еще в ноябре 2016 года фермер привез на барнаульский элеватор подсолнечник на сумму более 3 млн рублей. Часть этих денег фермер получил, оставшиеся 1,3 млн рублей "подвисли". Олег Заричной рассказывает: сначала его регулярно "кормили завтраками". А в феврале уволился менеджер, который занимался сделкой. Сам директор "Зерносбыта" Павел Комаров на связь не выходил.

В аналогичной ситуации оказался и директор хозяйства "Новое дело" из Шипуновского района Александр Оспищев. Он, как и Олег Заричной, продал барнаульскому элеватору масличный подсолнечник, получив за него частичный расчет. Вместо оставшихся денег ему вручили график погашения задолженности и клятвенное обещание все вернуть. Слово свое "Зерносбыт" не сдержал и по сей день.

Сейчас у Александра Оспищева есть исполнительный лист о взыскании задолженности в 1,2 млн рублей и желание вернуть свои деньги. По словам фермера, таких как он по краю сотни. Многие из них написали обращения в следственные органы с просьбой проверить деятельность этой компании. Александр Оспищев утверждает: их продукцию "Зерносбыт" уже реализовал и на складах ее нет, но с поставщиками не рассчитался. Такая схема, по его мнению, попахивает мошенничеством.

Не критичная ситуация?

Самое интересное, что "Зерносбыт" не платит и за аренду самого элеватора. По данным Арбитража Алтайского края, первый раз управление имущественных отношений региона обратилось в суд еще в августе 2016 года. Тогда сумма задолженности компании перед краем составляла 4 млн рублей. Однако дальше подачи иска дело не пошло: стороны подписали мировую.

Второй поход в суд ведомство предприняло в июне этого года. Согласно документам, задолженность "Зерносбыта" увеличилась до 6,3 млн рублей, это пять месяцев неоплаты. Плюс еще 197 тыс рублей компании начислили пени.

В материалах суда говорится, что "представитель ответчика исковые требования не признавал, ссылаясь на ничтожность договора аренды, ходатайствовал об истребовании материалов проведенного аукциона и отложении судебного разбирательства". Суд этим доводам не внял и встал на сторону Минимущества.

В управлении пищевой промышленности, выступавшем в этом разбирательстве третьей стороной, факт наличия задолженности перед краевым бюджетом со стороны "Зерносбыта" подтвердили, но при этом отметили, что ситуация пока не критичная. Она сложилась из-за финансовых затруднений компании. При этом охрана объекта осуществляется в полном объеме и его используют по назначению. По словам Александра Большакова, замначальника ведомства, для эффективной работы элеватора арендатору необходимо было наладить здесь переработку и активно заниматься перевалкой зерна. Учитывая, что в этом сезоне на зерновом рынке региона полный штиль, ни того, ни другое сделано не было. Отсюда и результат.

27 июня первый зампред правительства края Александр Лукьянов провел закрытое совещание по поводу ситуации вокруг барнаульского элеватора. Как стало известно altapress.ru, Павел Комаров на нем присутствовал и заверил, что в июле начнет расчеты. Касается это только выплат в бюджет или всех его долгов, не известно. Директор "Зерносбыта" оказался не доступен для комментариев.

Без "Мельника" и мельницы

Напомним, арендатор барнаульского элеваторы сменился в феврале 2016 года, после того, как рубцовская агропромышленная компания "Мельник" решила покинуть этот объект, забрав с собой часть производственного оборудования, купленного за свой счет. На аукционе на право заключения договора аренды победителем признали компанию "Зерносбыт", предложившую самую большую сумму в размере 16,5 млн рублей. Стартовая цена равнялась 10,3 млн рублей. Компания "Доминант", владеющая в регионе "Черемновским сахарным заводом" и рядом крупных сельхозпредприятий, предлагала 16 млн рублей. Позже ее представитель рассказывал altapress.ru, что дальнейшее повышение было не целесообразным.

Согласно договору, сумма ежемесячной арендной платы составляет 1,3 млн рублей. Документ подписан на пять лет. В августе 2016 года "Зерносбыт" начал приемку зерна. Сергей Бадин, на тот момент директор барнаульского элеватора, рассказывал, что в течение полугода на объекте велась подготовительная работа. Здесь были полностью заменены транспортерные ленты на трех силосных корпусах, установлен новый автоподъемник и новые автомобильные веса тонажем 80 тонн. На основных объектах и подсобных помещения были перекрыты крышу. Как утверждало руководство элеватора, на реконструкцию объекта было потрачено 22 млн рублей.

В течении полугода "Зерносбыт" планировал запустить здесь крупяной цех, ориентированный на выпуск готовой продукции из гороха, ячменя и пшеницы. Следующим этапом развития должен был стать гречезавод. Однако планы эти так и не реализовались.