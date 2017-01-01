Барнаульцы отпразднуют Масленицу в компании добрых сибирских друзей

Эти невероятные собаки благодаря своей запоминающейся внешности и жизнерадостному поведению покорили тысячи простых людей по всему миру. В стороне не остался и интернет-провайдер "Сибирские сети". Именно поэтому мы решили познакомить жителей Барнаула с Сибирскими хаски и приглашаем всех желающих в ближайшее воскресенье на празднование Масленицы в парк "Лесная сказка", где будем дарить всем гостям хорошее настроение и бесплатную фотосессию с добрыми и ласковыми, невероятно красивыми собаками породы Сибирские хаски.

Отпразднуйте Маслицу вместе с интернет- и ТВ- провайдером "Сибирские сети" и очаровательными Сибирскими хаски в ближайшее воскресенье 26 февраля 2017 г. в парке "Лесная сказка" с 12.00 до 14.00 (рядом с входом в зоопарк). Ждем вас!

Справка

Компания "Сибирские сети" — региональная телекоммуникационная компания. Предоставляет услуги высокоскоростного интернета и телевидения, а также телефонии и видеонаблюдения для частных лиц, корпоративных пользователей и государственных учреждений. На сегодняшний день компания присутствует в 30 городах СФО, клиентская база "Сибирских сетей" насчитывает порядка 350 тыс. абонентов. По количеству абонентов компания входит в тройку лидеров интернет-провайдеров Сибири.