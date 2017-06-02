WikiLeaks опубликовал новые документы ЦРУ

WikiLeaks опубликовал новые документы, касающиеся ЦРУ. Они рассказывают о технологии американской разведки под названием Pandemic. Она позволяет ЦРУ использовать файловые сервера с операционной системой Windows для заражения устройств удаленных пользователей, находящихся внутри локальной сети, пишет "Российская газета".
При этом обнаружение вируса затрудняет то, что исходный файл на сервере не меняется.
Напомним, в марте Wikileaks начала публиковать данные о разных способах кибершпионажа, применяемых ЦРУ. В первой части выложенных в сеть документов говорилось, что ЦРУ и сотрудничающие с ним разведывательные организации научились обходить шифрование данных, применяющееся в телефонах и мессенджерах вроде WhatsApp и Telegram, пишет "Коммерсантъ".
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