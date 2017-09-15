"Я не знаю сколько мне ещё отпущено": Денисов на апелляции попросил суд быть милосерднее

15 сентября в Барнауле, в Алтайском краевом суде, рассматривают апелляции адвокатов и стороны обвинения по "делу Денисова". На заседании адвокаты указали на существенные противоречия в показаниях свидетелей. Напомним, сторона защиты по делу Юрия Денисова и его супруги подала апелляционные жалобы на обвинительные приговоры. Чете дали реальные сроки за взяточничество.
15 сентября суд первым заслушал Денисова. Он не присутствует в зале, а вещает прямо из камеры по видеосвязи. Перед его речью к делу приобщили большое количество писем в его поддержку, в том числе от Бийского олеумного завода и Бийского технологического института.
Юрий Денисов,
бывший вице-губернатор:
Суд посчитал, что все взяткодатели давали мне деньги, потому что меня боялись. Якобы у меня диктаторский стиль. Это не соответствует действительности. Я человек командной работы, владею технологиями принятия коллективных решений.
Уволить директоров лицея и колледжа я мог теоретически, но есть регламент, который я не мог игнорировать: экзамены, рекомендации от коллектива и план работы учебного заведения на будущее. Все это директоры предоставили, у меня не было оснований их увольнять.
Жена не диктовала мне своё мнение по поводу моей работы, она была вся в семье, это все говорят.
Моим начальником был только губернатор, кроме него никто не мог навязывать мне своё мнение. Свидетели, утверждающие обратное, просто ненавидят меня и мою семью.
Я любил свою работу и дорожил ею, безмерно рад, что у меня была такая возможность — реализовать идеи, которые до сих пор работают.
Ещё раз прошу у всех прощения за то, что эта ситуация принесла столько горя моей семье и огорчила коллег. Я много работал и никогда не был взяточником. Всегда буду это утверждать. Позвольте мне эти годы провести в семье, я не знаю сколько мне ещё отпущено.
Будьте милосердными ко мне и к моей супруге.
Адвокаты указали на противоречия в показаниях свидетелей, а обвинение, по их мнению, "основано на предположениях и недопустимых доказательствах". Сторона защиты просит оправдать Денисовых полностью.
Между тем прокурор согласна с приговором, но хочет дополнительно взыскать квартиру Денисовых в Барнауле в счёт штрафа.
Напомним, Денисов получил 8 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 4,5 млн рублей (двукратная сумма взятки). Татьяне Денисовой за посредничество во взяточничестве и за то же деяние в крупном размере (переквалифицировали с особо крупного) назначили 5 лет и 1 месяц лишения свободы со штрафом 1 млн 700 рублей (двукратная сумма взятки) и испытательным сроком на три года. Осужденным решили оставить дом в поселке Мирном под Бийском, который следствие хотело конфисковать. Все остальное имущество супругов взыщут в пользу государства.
Обоим зачли в срок время пребывания в СИЗО и под домашним арестом. С учетом этого Юрию Денисову осталось отбыть 6 лет и 9 месяцев. Об УДО он сможет просить после того, как отбудет 2/3 наказания — то есть, через 4 с лишним года, в 2021 году.
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