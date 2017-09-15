"Я не знаю сколько мне ещё отпущено": Денисов на апелляции попросил суд быть милосерднее

Суд посчитал, что все взяткодатели давали мне деньги, потому что меня боялись. Якобы у меня диктаторский стиль. Это не соответствует действительности. Я человек командной работы, владею технологиями принятия коллективных решений.

Уволить директоров лицея и колледжа я мог теоретически, но есть регламент, который я не мог игнорировать: экзамены, рекомендации от коллектива и план работы учебного заведения на будущее. Все это директоры предоставили, у меня не было оснований их увольнять.

Жена не диктовала мне своё мнение по поводу моей работы, она была вся в семье, это все говорят.

Моим начальником был только губернатор, кроме него никто не мог навязывать мне своё мнение. Свидетели, утверждающие обратное, просто ненавидят меня и мою семью.

Я любил свою работу и дорожил ею, безмерно рад, что у меня была такая возможность — реализовать идеи, которые до сих пор работают.

Ещё раз прошу у всех прощения за то, что эта ситуация принесла столько горя моей семье и огорчила коллег. Я много работал и никогда не был взяточником. Всегда буду это утверждать. Позвольте мне эти годы провести в семье, я не знаю сколько мне ещё отпущено.



Будьте милосердными ко мне и к моей супруге.