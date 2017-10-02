"Ямал" закрывает вечерние рейсы из Барнаула в Москву

Авиакомпания "Ямал" прекращает выполнять вечерние рейсы из Барнаула в Москву с 5 октября. Информацию об этом altapress.ru подтвердили в международном аэропорту им. Г.С. Титова.
Рейсы по маршруту Барнаул-Москва авиаперевозчик поставил с 17 сентября. Однако недавно компания "Ямал" приняла решение прекратить программу полетов, рассказали в барнаульском аэропорту. По какой причине, не сообщается.
Самолеты авиакомпании "Ямал" из Барнаула вылетали в 19.00, прибывали в Москву (Домодедово) — в 19.20. Обратно самолет отправлялся в 10.25 и в 18.00 приземлялся в аэропорту им. Г.С. Титова.
В агентстве деловых поездок "Авианебо" отметили, что вечерние рейсы пользовались спросом у барнаульцев. Это время вылета было удобным для пассажиров, которые планировали отправиться утром из Москвы по другим направлениям. Как отметили в агентстве, цена на билеты "Ямала" была ниже, чем у других авиакомпаний. Несмотря на это, рейс продержался только две недели.
Возможно, авиаперевозчик решил переориентировать свои ресурсы на другие рынки. Авиакомпания "Ямал" получит субсидию из бюджета Челябинской области на организацию рейсов из местного аэропорта по восьми направлениям, пишет"Первый областной канал". Кроме того, губернатор челябинской области Борис Дубровский заявил, что хотел бы видеть тюменский "Ямал" в качестве базовой авиакомпании Челябинского аэропорта, отмечает Озерск.ru.
Сейчас из аэропорта Барнаула в Москву дважды в день летают самолеты компаний "Аэрофлот", один раз в день — S7, "Уральские авиалинии" и ИрАэро. На данный момент из краевой столицы в Москву остались только утренние и дневные рейсы.
Ранее авиакомпания "Ямал" запускала программу полетов из Барнаула в Москву, которая работала с сентября 2013 года. Однако в феврале 2014 года, по решению компании, ее завершили.
Справка
Авиакомпания "Ямал" — один из крупных авиаперевозчиков в стране. Она была создана в 1997 году по инициативе руководства Ямало-Ненецкого автономного округа.
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