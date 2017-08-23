"Яндекс" запустил новую версию поисковика "Королёв"

Новая версия поисковой системы компании "Яндекс" основана на алгоритме "Королёв", который учится "понимать" вводимый человеком запрос, сообщает РИА Новости.
С помощью нейронной сети "Королёв" сопоставляет запрос и содержание всей веб-страницы. Предыдущий алгоритм — "Палех" — работал только с заголовком.
"Королёв" также учитывает смысл других запросов, по которым пользователи переходят на страницу. Опираясь на поисковую статистику, алгоритм устанавливает смысловые связи. Если запросить "картина, где небо закручивается", поисковик выдаст полотно Ван Гога, а результатом запроса "ленивая кошка из Монголии" станет манул, пишет "РГ".
"Королёв" анализирует не только заголовок, а всю страницу целиком. Это сложная вычислительная задача, поэтому Яндекс определяет суть страницы заранее, на этапе индексирования. Благодаря этому количество страниц, которые поиск сравнивает по смыслу с запросом, выросло со 150 документов до 200 тысяч. Другая важная особенность "Королёва" в том, что помимо сопоставления смысла запроса и страницы, он учитывает ещё и смысл других запросов, по которым люди на неё переходят, говорится в сообщении "Яндекса".
"Поиск — это очень сложная система. Тысячи инженеров работают над тем, чтобы она понимала человека и помогала решать его задачи. В "Королёве" мы объединили машинный интеллект и усилия миллионов людей. Наши пользователи улучшают поиск вместе с нами, задавая вопросы и помогая обучать наши алгоритмы", — говорит Андрей Стыскин, руководитель Поиска Яндекса.
Пользователи "ВКонтакте" и Facebook отреагировали на нововведения "Яндекса" неоднородно. Кто-то уже смог почувствовать удобство нового алгоритма поиска и делится этим знанием с друзьями, кто-то продолжает оставаться фанатично преданным другим поисковым системам и даже не хочет попробовать, чтобы почувствовать разницу.
Появилась группа пользователей, которые оказались напуганы новыми принципами работы "Яндекса" и видят в нем угрозу чтения собственных мыслей через поисковую систему и контроля над разумом через работу с поисковиком, пишет politexpert.net.
Подробнее о том, как работает новый поиск, читайте в блоге Яндекса.
В Московском планетарии команда Яндекса рассказала о запуске нового поиска.
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