"Яндекс" запустил новую версию поисковика "Королёв"

С помощью нейронной сети "Королёв" сопоставляет запрос и содержание всей веб-страницы. Предыдущий алгоритм — "Палех" — работал только с заголовком.

"Королёв" также учитывает смысл других запросов, по которым пользователи переходят на страницу. Опираясь на поисковую статистику, алгоритм устанавливает смысловые связи. Если запросить "картина, где небо закручивается", поисковик выдаст полотно Ван Гога, а результатом запроса "ленивая кошка из Монголии" станет манул, пишет "РГ".

"Королёв" анализирует не только заголовок, а всю страницу целиком. Это сложная вычислительная задача, поэтому Яндекс определяет суть страницы заранее, на этапе индексирования. Благодаря этому количество страниц, которые поиск сравнивает по смыслу с запросом, выросло со 150 документов до 200 тысяч. Другая важная особенность "Королёва" в том, что помимо сопоставления смысла запроса и страницы, он учитывает ещё и смысл других запросов, по которым люди на неё переходят, говорится в сообщении "Яндекса".

"Поиск — это очень сложная система. Тысячи инженеров работают над тем, чтобы она понимала человека и помогала решать его задачи. В "Королёве" мы объединили машинный интеллект и усилия миллионов людей. Наши пользователи улучшают поиск вместе с нами, задавая вопросы и помогая обучать наши алгоритмы", — говорит Андрей Стыскин, руководитель Поиска Яндекса.

Пользователи "ВКонтакте" и Facebook отреагировали на нововведения "Яндекса" неоднородно. Кто-то уже смог почувствовать удобство нового алгоритма поиска и делится этим знанием с друзьями, кто-то продолжает оставаться фанатично преданным другим поисковым системам и даже не хочет попробовать, чтобы почувствовать разницу.

Появилась группа пользователей, которые оказались напуганы новыми принципами работы "Яндекса" и видят в нем угрозу чтения собственных мыслей через поисковую систему и контроля над разумом через работу с поисковиком, пишет politexpert.net.

Подробнее о том, как работает новый поиск, читайте в блоге Яндекса.

В Московском планетарии команда Яндекса рассказала о запуске нового поиска.