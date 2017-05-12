Озеро Яровое вошло в десятку популярных мест отдыха среди озер России

Озеро Большое Яровое в Алтайском крае вошло в десятку популярных мест отдыха среди российских озер, сообщает аналитическое агентство ТурСтат. Алтайский курорт занял шестое место.
Лидерами в рейтинге стали озера Байкал, Ладожское и Онежское озера. По данным аналитического агентства, проживание у озера в России обойдется в среднем от 2 до 2,5 тысяч рублей в сутки.
Рейтинг составлен по данным системы онлайн-бронирования мест проживания на лето.
Ранее altapress.ru писал, что Алтайский край занял восьмую строчку рейтинга самых популярных направлений гастрономического туризма в стране.
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