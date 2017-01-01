Южнокорейский самолет сбросил в море глубинные бомбы и противокорабельные ракеты

Самолет авиации ВМС Южной Кореи по ошибке сбросил в море несколько противокорабельных ракет, глубинных бомб и торпеду.
Это произошло после того, как один из членов экипажа случайно нажал переключатель экстренного сброса вооружения, сообщает агентство "Ренхап".
Самолет морской разведки Lockheed P-3CK сбросил три противокорабельные ракеты "Гарпун", торпеду и несколько глубинных бомб в Японское море в 30 милях к востоку от уезда Янъян, уточняет ТАСС.
При этом в вооруженных силах страны подчеркнули, что риска того, что сброшенное вооружение взорвется, нет. Для его извлечения из воды к месту инцидента были направлены минный тральщик и спасательное судно, пишет "Росбалт".
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