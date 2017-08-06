За время кризиса россияне обеднели почти на 20%

За три года кризиса россияне обеднели на 19,2%, а необходимые для жизни товары подорожали на 25,7%. Данные приводит Лента.ру, которая получила в распоряжение специальный доклад Высшей школы экономики о том, как изменилась жизнь россиян с октября 2014 года по май 2017 года.
ВШЭ подготовила доклад "Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие". Его данные свидетельствуют, что благосостояние граждан снижалось на протяжении 31 месяца. Реальные доходы россиян снизились на 19,2%, а реальный размер пенсий упал почти на 7%.
Эксперты отметили, что с начала периода экономической нестабильности к отчетной дате потребительские цены выросли на 25,7%. Продукты питания подорожали на 28,5%, непродовольственные товары — на 26,2%, услуги — на 21,3%.
Чтобы поправить свое материальное положение, россияне начали вести личное подсобное хозяйство, а вот к инновациям обращается редко.
Факт
22 млн россиян по итогам I квартала 2017 года имеют доходы ниже прожиточного минимума. Это на 1,4 млн меньше, чем за те же месяцы 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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