За время кризиса россияне обеднели почти на 20%

ВШЭ подготовила доклад "Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие". Его данные свидетельствуют, что благосостояние граждан снижалось на протяжении 31 месяца. Реальные доходы россиян снизились на 19,2%, а реальный размер пенсий упал почти на 7%.

Эксперты отметили, что с начала периода экономической нестабильности к отчетной дате потребительские цены выросли на 25,7%. Продукты питания подорожали на 28,5%, непродовольственные товары — на 26,2%, услуги — на 21,3%.

Чтобы поправить свое материальное положение, россияне начали вести личное подсобное хозяйство, а вот к инновациям обращается редко.

Факт

22 млн россиян по итогам I квартала 2017 года имеют доходы ниже прожиточного минимума. Это на 1,4 млн меньше, чем за те же месяцы 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.