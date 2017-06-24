Росстат: бедных в России стало меньше почти на полтора миллиона

Как следует из приведенных ведомством цифр, количество бедных в течение года меняется достаточно быстро. Так, во II квартале 2016 года их было 19,8 млн человек, в III квартале - 18,8 млн человек, в IV квартале - 14,8 млн человек.

Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер - максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года). Поэтому по сравнению с IV кварталом 2016 г. уровень бедности в I квартале 2017 г. значительно вырос, но сравнение более корректно именно в годовом выражении, объясняют "Ведомости".

Справка

Прожиточный минимум, согласно данным Росстата, в I квартале 2017 года увеличился до 9909 рублей на человека в месяц с 9776 рублей в I квартале 2016 года.