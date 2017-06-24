Росстат: бедных в России стало меньше почти на полтора миллиона

22 млн россиян по итогам I квартала 2017 годаимеют доходы ниже прожиточного минимума. Это на 1,4 млн меньше, чем за те же месяцы 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Как следует из приведенных ведомством цифр, количество бедных в течение года меняется достаточно быстро. Так, во II квартале 2016 года их было 19,8 млн человек, в III квартале - 18,8 млн человек, в IV квартале - 14,8 млн человек.
Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер - максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года). Поэтому по сравнению с IV кварталом 2016 г. уровень бедности в I квартале 2017 г. значительно вырос, но сравнение более корректно именно в годовом выражении, объясняют "Ведомости".
Справка
Прожиточный минимум, согласно данным Росстата, в I квартале 2017 года увеличился до 9909 рублей на человека в месяц с 9776 рублей в I квартале 2016 года.
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