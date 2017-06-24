Росстат: бедных в России стало меньше почти на полтора миллиона

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Сегодня, 16:57.
Жизнь

22 млн россиян по итогам I квартала 2017 годаимеют доходы ниже прожиточного минимума. Это на 1,4 млн меньше, чем за те же месяцы 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Деньги.
Деньги. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как следует из приведенных ведомством цифр, количество бедных в течение года меняется достаточно быстро. Так, во II квартале 2016 года их было 19,8 млн человек, в III квартале - 18,8 млн человек, в IV квартале - 14,8 млн человек.

Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер - максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года). Поэтому по сравнению с IV кварталом 2016 г. уровень бедности в I квартале 2017 г. значительно вырос, но сравнение более корректно именно в годовом выражении, объясняют "Ведомости".

Справка

Прожиточный минимум, согласно данным Росстата, в I квартале 2017 года увеличился до 9909 рублей на человека в месяц с 9776 рублей в I квартале 2016 года.

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