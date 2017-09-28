Детям не плакать, собакам не лаять: алтайские депутаты увеличили время соблюдения тишины

Законодатели определили период соблюдения тишины с 22.00 до 10.00. А также указали места, где это необходимо делать.

В какое время шуметь нельзя?

22.00 — 8.00 с понедельника по пятницу включительно

22.00 — 10.00 в субботу, воскресенье и в установленные в соответствии с федеральным законодательством нерабочие праздничные дни

13.00 — 15.00 ежедневно в квартирах и помещения общего пользования в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях.

19.00—9.00 в будние дни и по субботам

круглосуточно в воскресенье и в установленные законодательством нерабочие праздничные дни

Депутаты обратили внимание на несколько ситуаций, которые не регулируются законом: когда плачут дети (это может происходить круглосуточно), громко ругаются взрослые (лидер фракции КПРФ Мария Прусакова привела радикальный пример, когда муж бьет жену), люди празднуют 9 мая и другие.

Выступавший с докладом председатель правового комитета Андрей Осипов сообщил, что такие ситуации должны решаться в "порядке взаимопонимания".

До второго чтения законодатели будут принимать пожелания и предложения.