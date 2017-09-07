Завершается прием заявок на участие в Sales Forum

2 параллельных площадки в одном месте

5 бизнес-тренеров: Борис Жалило (Москва), Надежда Головизина, Юлия Евсеева, Андрей Тилькунов, Елена Василькова

Борис Жалило (Москва), Надежда Головизина, Юлия Евсеева, Андрей Тилькунов, Елена Василькова 8 мастер-классов по управлению продажами и личной эффективности

Целый день драйва, высокой энергетики и новых впечатлений!

Кому из сотрудников вашей компании это событие может быть полезным?

Собственнику или директору компании? – Да!

Коммерческому директору? – Да!

Руководителю отдела продаж? – Да!

Ведущим менеджерам по продажам? – Да!

Стоимость участия в форуме от 3000* руб./чел!

*Специальные цены при оптовом участии от компании!

Вы наверняка задумались, почему такая низкая цена?

Всё потому, что у нас появились новые идеи, новые темы, новые тренеры, и нам не терпится познакомить вас с ними!

Поспешите забронировать места для себя и коллег!

Узнайте больше о Sales Forum на нашем сайте и подайте заявку.

Успевайте присоединиться на максимально выгодных условиях!

Бронирование мест и задать вопрос организатору в Новосибирске: (383) 240-80-25, 263-15-11 или info@business-trener.ru

Организатор: Ассоциация Практикующих Бизнес-Тренеров

Партнер форума: Отель "Azimut".

Полиграфический партнер: "Академия рекламы".

Информационные партнеры: Altapress.ru, Dk.ru, РБК-ТВ Новосибирск, Erabota.ru, Vsetreningi.ru, HH.ru, Bonsk.ru.

Сейлз Форум, 16+

*Количество мест ограничено. Стоимость участия может повыситься в любой момент.