Завершается прием заявок на участие в Sales Forum

А вы уже подали заявку на участие в Sales Forum?
14 сентября 2017 года в Новосибирске.
Если еще не забронировали места, то поспешите, совсем скоро стоп-регистрация участников!
- 2 параллельных площадки в одном месте
- 5 бизнес-тренеров: Борис Жалило (Москва), Надежда Головизина, Юлия Евсеева, Андрей Тилькунов, Елена Василькова
- 8 мастер-классов по управлению продажами и личной эффективности
- Целый день драйва, высокой энергетики и новых впечатлений!
Кому из сотрудников вашей компании это событие может быть полезным?
- Собственнику или директору компании? – Да!
- Коммерческому директору? – Да!
- Руководителю отдела продаж? – Да!
- Ведущим менеджерам по продажам? – Да!
Стоимость участия в форуме от 3000* руб./чел!
*Специальные цены при оптовом участии от компании!
Вы наверняка задумались, почему такая низкая цена?
Всё потому, что у нас появились новые идеи, новые темы, новые тренеры, и нам не терпится познакомить вас с ними!
Поспешите забронировать места для себя и коллег!
Узнайте больше о Sales Forum на нашем сайте и подайте заявку.
Успевайте присоединиться на максимально выгодных условиях!
Бронирование мест и задать вопрос организатору в Новосибирске: (383) 240-80-25, 263-15-11 или info@business-trener.ru
Организатор: Ассоциация Практикующих Бизнес-Тренеров
Партнер форума: Отель "Azimut".
Полиграфический партнер: "Академия рекламы".
Информационные партнеры: Altapress.ru, Dk.ru, РБК-ТВ Новосибирск, Erabota.ru, Vsetreningi.ru, HH.ru, Bonsk.ru.
Сейлз Форум, 16+
*Количество мест ограничено. Стоимость участия может повыситься в любой момент.