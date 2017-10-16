В Восточном Казахстане произошло землетрясение

В Восточно-Казахстанской области произошло землетрясение магнитудой 3.8. Интенсивность в эпицентре составляла 4.6, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Землетрясение произошло в Аягозском районе, юго-западнее Усть-Каменогорска в 1.51 по Гринвичу (в 8.51 по Барнаулу).
А накануне вечером подземный толчок магнитудой 4,1 зафиксирован вечером в воскресенье в 50 км к северо-северо-западу от города Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает ТАСС. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 17:19 мск, имел координаты 45.98 градуса северной широты и 84.60 градуса восточной долготы и находился примерно в 105 км от китайско-казахстанской границы.
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