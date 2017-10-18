Жириновский предложил отменить новогодние каникулы и оставить три праздника в году

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить новогодние каникулы дополнительными днями отпуска, сообщают РИА Новости.
"Новогодние каникулы опять оставили, а статистика показывает, что с 1 по 10 января от злоупотребления алкоголем досрочно погибают 20 тысяч человек. Ну вот зачем это делать? Кто так делает? Госдума. Вы оставьте дни отдыха, но пускай это будет дополнительный отпуск, человек сам решит, когда отдыхать", — заявил он.
По мнению политика, в новогодние праздники жители России начинают злоупотреблять алкоголем, так как "что делать еще человеку, если он не занят какой-то работой".
"Здесь обязательно надо все-таки добиться нам два отпуска: 30 календарных дней и 15, когда хочет, тогда и использует", — заявил лидер ЛДПР. Общих праздников, по его мнению, должно быть только три — 1 января, 9 мая и 12 июня.
Ранее правительство утвердило выходные дни в 2018 году.
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