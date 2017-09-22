Житель Алтая считает, что его предки помогли спастись от расстрела княжнам Романовым

По словам Михаила, зимой 1918 года в дом бийского купца Ефима Терентьева вместе с казаками прибыли три подводы из Тобольска, где находилась в ссылке царская семья. На подводах были молодые девушки. 18-летний отец Михаила тогда работал у дяди-купца и его отправили сопровождать гостей до села Комар по старому Чуйскому тракту.

Позднее, от кухарки из дома купца, парень узнал, что это были дочери Николая II.

Михаил Терентьев,

житель села Солоновка: