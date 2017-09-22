Житель Алтая считает, что его предки помогли спастись от расстрела княжнам Романовым

Житель Солоновки Михаил Терентьев считает, что его отец помог великим княжнам Романовым спастись от расстрела в Ипатьевском доме в 1918 году. Об этом Михаилу рассказал перед смертью его отец, сообщают "Вести 22".
По словам Михаила, зимой 1918 года в дом бийского купца Ефима Терентьева вместе с казаками прибыли три подводы из Тобольска, где находилась в ссылке царская семья. На подводах были молодые девушки. 18-летний отец Михаила тогда работал у дяди-купца и его отправили сопровождать гостей до села Комар по старому Чуйскому тракту.
Позднее, от кухарки из дома купца, парень узнал, что это были дочери Николая II.
Михаил Терентьев,
житель села Солоновка:
Не верь, сынок, не верь. Я сам свидетель. И прямо так убедил нас, что царская семья жива. Жива! Я сам сопровождал до Комара их, вёз сено и овёс, а там они сами через Монголию на Порт-Артур поехали.
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