Умелец из Алтайского края схлопотал две статьи за изготовление оружия

Полиция, изготовление оружия. Фото: 22.мвд.рф. Полиция, изготовление оружия. Фото: 22.мвд.рф. Полиция, изготовление оружия. Фото: 22.мвд.рф. Полиция, изготовление оружия. Фото: 22.мвд.рф. Полиция, изготовление оружия. Фото: 22.мвд.рф. Полиция, изготовление оружия. Фото: 22.мвд.рф. Полиция, изготовление оружия. Фото: 22.мвд.рф.

Оперативные сотрудники выявили факт сбыта изделия, изготовленного сельчанином. Результаты баллистической экспертизы показали, что оружие пригодно для стрельбы. Сотрудники полиции провели обыск у него дома и обнаружили несколько макетов огнестрельного оружия.

У сельчанина изъяли токарное оборудование, на котором подозреваемый, предположительно, переделывал оружие в боевое. По данному факту расследуется уголовное дело по двум статьям.