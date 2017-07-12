Умелец из Алтайского края схлопотал две статьи за изготовление оружия

Полицейские задержали одного из жителей Тальменского района за изготовление и продажу оружия. 47-летний тальменец трудился на токарном станке и торговал своими изделиями.
Полиция, изготовление оружия. Фото: 22.мвд.рф.
Полиция, изготовление оружия. Фото: 22.мвд.рф.
Полиция, изготовление оружия. Фото: 22.мвд.рф.
Полиция, изготовление оружия. Фото: 22.мвд.рф.
Полиция, изготовление оружия. Фото: 22.мвд.рф.
Полиция, изготовление оружия. Фото: 22.мвд.рф.
Полиция, изготовление оружия. Фото: 22.мвд.рф.
Оперативные сотрудники выявили факт сбыта изделия, изготовленного сельчанином. Результаты баллистической экспертизы показали, что оружие пригодно для стрельбы. Сотрудники полиции провели обыск у него дома и обнаружили несколько макетов огнестрельного оружия.
У сельчанина изъяли токарное оборудование, на котором подозреваемый, предположительно, переделывал оружие в боевое. По данному факту расследуется уголовное дело по двум статьям.
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