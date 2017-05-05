Житель Белокурихи три раза прокатился пьяный за рулём после лишения водительских прав

Как сообщает краевая прокуратура, в феврале 2013 года мужчину признали виновным в вождении в пьяном виде и лишили прав на срок три года. В августе 2016 мужчина снова сел за руль автомобиля пьяным. То же самое он совершил и в ноябре 2016 года. Мужчину осудили за оба эпизода и назначили наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года и 3 месяца.

Однако в январе 2017 мужчина вновь напился и поехал кататься. По совокупности преступлений ему назначили 400 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 8 месяца.