Житель Камня-на-Оби напал на таксиста за то, что он рано попросил оплатить поездку

По данным заместителя Каменского межрайонного прокурора Сергея Стурова, осужденный в состоянии опьянения возвращался из гостей на такси. Водитель предложил ему рассчитаться до окончания поездки, из-за чего между ними возник конфликт. Пассажир дождался когда такси подъедет к месту назначения и, достав нож, потребовал от водителя деньги. Он смог забрать у таксиста 1300 рублей.

На суде мужчина свою вину не признал и рассказал, что водитель якобы сам отдал ему деньги в знак примирения, потому что был не прав, потребовав оплаты до окончания поездки. Эту версию в суде опровергли и приговорили мужчину к 4 годам в колонии особого режима.

Известно, что осужденный раньше не раз привлекался за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против личности. С момента его последнего освобождения из мест лишения свободы прошло менее 3 месяцев.