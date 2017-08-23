Жителей Алтая предпуреждают о поддельных сайтах Росреестра

Единственным официальным источником получения государственных услуг Росреестра в электронном виде, в том числе сведений об объектах недвижимости, является сайт Росреестра, располагающийся по адресу rosreestr.ru. Никаких представителей и посредников у Росреестра нет. Сайты с другими названиями и адресами, пусть и похожими на сайт Росреестра, никакого отношения к ведомству не имеют. Стоимость услуг на таких сайтах значительно выше официальных источников.

Получить общедоступные сведения ЕГРН можно в режиме реального времени через сервисы официального сайта "Публичная кадастровая карта", "Справочная информация по объектам недвижимости онлайн", "Личный кабинет правообладателя". Такие сведения бесплатны! А в случае необходимости получения электронного или бумажного документа, подтвержденного подписью и/или печатью должностного лица, лучше заказать сведения из ЕГРН либо там же на портале, либо обратившись в ближайший офис МФЦ. Только в этом случае сведения предоставляются за плату.