Жителей Алтая предпуреждают о поддельных сайтах Росреестра

Кадастровая палата предупреждает жителей Алтайского края, что в сети активизировались мошенники, работающие под Росреестр. Эти ресурсы позиционируют себя в качестве агентов этой организации и используют символику Росреестра и Кадастровой палаты. Но, как сообщили в ведомстве, размещенная на таких сайтах информация вводит пользователей в заблуждение.
Как считают чиновники, основная цель таких сайтов — заработок денег по предоставлению сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и доступ к публичной кадастровой карте. Не являясь, на самом деле, представителями федеральных ведомств, но называя себя таковыми, сайты-подделки попросту продают данные открытого доступа, либо перепродают ранее полученные сведения официального ресурса Росреестра.
Из заявления Кадастровой палаты Алтайского края:
Единственным официальным источником получения государственных услуг Росреестра в электронном виде, в том числе сведений об объектах недвижимости, является сайт Росреестра, располагающийся по адресу rosreestr.ru. Никаких представителей и посредников у Росреестра нет. Сайты с другими названиями и адресами, пусть и похожими на сайт Росреестра, никакого отношения к ведомству не имеют. Стоимость услуг на таких сайтах значительно выше официальных источников.
Получить общедоступные сведения ЕГРН можно в режиме реального времени через сервисы официального сайта "Публичная кадастровая карта", "Справочная информация по объектам недвижимости онлайн", "Личный кабинет правообладателя". Такие сведения бесплатны! А в случае необходимости получения электронного или бумажного документа, подтвержденного подписью и/или печатью должностного лица, лучше заказать сведения из ЕГРН либо там же на портале, либо обратившись в ближайший офис МФЦ. Только в этом случае сведения предоставляются за плату.
Для большей безопасности в выборе нужного информационного ресурса, жители региона могут воспользоваться порталом государственных услуг для перехода на сайт Росреестра.
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