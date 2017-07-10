Жители Алтайского края стали брать больше кредитов

Объем выданных средств в иностранной валюте увеличился со 113 до 397 млн рублей. За пять месяцев этого года темп роста объемов кредитования в регионе составил 101%.

Более половины займов в крае (около 51 млрд рублей) выдали юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Физическим лицам выдали более 37,7 млрд рублей, здесь рост составил 122,4%. Средневзвешенные процентные ставки для населения в мае 2017 года составили 17,3% на срок до года и 15,4% на срок выше года.

Общая задолженность по ссудам в регионе составила 259,3 млрд рублей, просроченная задолженность снизилась на 3,3 млрд рублей по сравнению с прошлым годом и составила 30,9 млрд рублей.