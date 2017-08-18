Жители Алтайском края стали больше сберегать и больше тратить

Вклады в рублях увеличились на 2,4% до примерно 148 млрд рублей, в иностранной валюте снизились на 9,2% (в рублевом выражении) до порядка 13,5 млрд рублей. Сведения приводятся на 1 июля 2017 года.

Татьяна Винокурова,

управляющий отделением Барнаул Банка России:

Ставки по вкладам могут меняться, но спрос на вклады остается постоянным у населения региона, поскольку это один из самых надежных способов сохранить деньги с учетом системы страхования вкладов. Кроме того, тренд на снижение инфляции позволяет тем, кто использует вклады в рублях, как инструмент сбережения, получить еще и реальную доходность.

Средневзвешенная процентная ставка в Алтайском крае по рублевым вкладам в июне этого года составила 5% годовых, сообщили в отделении Сибирского ГУ Банка России.

Рост объемов кредитования населения края более существенный (конечно, в процентах). По итогам первого полугодия 2017 года он увеличился на 24,1%. Физлицам на 1 июля 2017 года выдали кредиты почти 47 млрд рублей (на 1 июля 2016 года — 37,9 млрд), из них почти 8,8 млрд — кредиты на покупку жилья.Таковы данные банковской статистики "Алтайского банковского союза".

В первом полугодии 2017 года средневзвешенные процентные ставки по нецелевым потребительским кредитам, целевым потребительским кредитам без залога (кроме POS-кредитов), потребкредитам на рефинансирование задолженности составили от 17,79% до 21,991% годовых на срок до года.

В целом объем кредитов населению, который выдан в этом и предыдущих годах, составляет 140 млрд рублей на 1 июля , из них около 56 млрд — банковские кредиты на покупку жилья.