Жители барнаульского садоводства жалуются на несанкционированную свалку

Виктор из Барнаула спрашивает: "Члены садоводства "Монтажник", находящегося на Змеиногорском тракте, уже несколько лет страдают от несанкционированная свалки, которая образовалась в овраге и растёт с каждым годом. Её объём, по приблизительным оценкам, составляет около 100 кубометров. Мер по её ликвидации правление садоводства не принимает. Сбор мусора не организован. Как обязать лиц, в чью компетенцию входит данный вопрос, ликвидировать свалку и организовать сбор мусора?"
В Минприроды Алтайского края ответили:
В результате осмотра территории факты, указанные в вашем обращении, подтвердились. Земельный участок, на котором зафиксированы несанкционированные свалки, расположен на территории СНТ "Монтажник" согласно публичной кадастровой карте и относится к категории земель сельскохозяйственного назначения для ведения садоводства и огородничества. В целях ликвидации несанкционированных мест размещения отходов Минприроды направило председателю СНТ "Монтажник" письмо с предложением в срок до 30 июня 2017 года в добровольном порядке организовать проведение работ по очистке территории оврага от отходов, а также организовать место накопления отходов для их последующей утилизации на полигоне ТБО. В случае невыполнения данных требований материалы по несанкционированной свалке будут направлены в суд.
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