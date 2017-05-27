Жители барнаульского садоводства жалуются на несанкционированную свалку

В результате осмотра территории факты, указанные в вашем обращении, подтвердились. Земельный участок, на котором зафиксированы несанкционированные свалки, расположен на территории СНТ "Монтажник" согласно публичной кадастровой карте и относится к категории земель сельскохозяйственного назначения для ведения садоводства и огородничества. В целях ликвидации несанкционированных мест размещения отходов Минприроды направило председателю СНТ "Монтажник" письмо с предложением в срок до 30 июня 2017 года в добровольном порядке организовать проведение работ по очистке территории оврага от отходов, а также организовать место накопления отходов для их последующей утилизации на полигоне ТБО. В случае невыполнения данных требований материалы по несанкционированной свалке будут направлены в суд.