Жители Новосибирска купили в продуктовых магазинах товары с червями

Женщина рассказала, что на витрине взяла 10 упаковок корма Pedigree. Когда она открыла их дома, то из пакетиков поползли черви, а содержимое ужасно пахло. Жительника Новосибирска вернулась в магазин и потребовала предоставить сертификаты качества данного продукта. Однако сотрудники магазина сделать это отказались, сказали, что позвонят, как они у них появятся.

Ранее подписчик группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети сообщал, что купил в "Ленте" охлажденное мясо, чтобы пожарить шашлык на даче. Однако оказалось, что купленное мясо до этого поели маленькие червяки. Так как чек не сохранился, пострадавшему деньги за товар не вернули. Однако он написал претензию.