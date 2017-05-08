Жители Новосибирска купили в продуктовых магазинах товары с червями

Жительница Новосибирска пожаловалась на то, что в магазине "Лента" ей продали корм для собаки с червями, сообщает страница "Инцидент Новосибирск". На день ранее подписчик сообщества писал, что ему купленное мясо в магазине этой сети было поедено червями.
Женщина рассказала, что на витрине взяла 10 упаковок корма Pedigree. Когда она открыла их дома, то из пакетиков поползли черви, а содержимое ужасно пахло. Жительника Новосибирска вернулась в магазин и потребовала предоставить сертификаты качества данного продукта. Однако сотрудники магазина сделать это отказались, сказали, что позвонят, как они у них появятся.
Ранее подписчик группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети сообщал, что купил в "Ленте" охлажденное мясо, чтобы пожарить шашлык на даче. Однако оказалось, что купленное мясо до этого поели маленькие червяки. Так как чек не сохранился, пострадавшему деньги за товар не вернули. Однако он написал претензию.
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