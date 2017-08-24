Алтайское сельхозпредприятие, в которое вложили миллиарды, выставили на торги

Заявки на аукцион начнут принимать 28 августа, закончат — 6 октября. Сам аукцион состоится 10 октября, в тот же день должны быть подведены его итоги. Победителем будет признан участник, предложивший наибольшую цену.

В состав лота входят грузовые и легковые автомобили и сельхозтехника — как импортная (как, например, кормо- и зерноуборочные комбайны и трактора John Deere), так и отечественная, как, скажем, трактора "Беларус".

Немалую часть комплекса составляет оборудование для животноводства, различные объекты недвижимости: помещения (автовесовые, телятники, овощехранилище, столовая, бытовой корпус, мастерские, склады, гаражи и многое другое), земельные участки, выгульно-кормовые дворы, гидротехнические сооружения. А вот коров там нет уже довольно давно, пояснил источник, знакомый с ситуацией.

При этом значительная часть этого имущества находится в залоге у "Россельхозбанка".

Впрочем, по оценкам одного из экспертов, на первом аукционе предприятие, скорее всего, не будет продано. По его словам, желающие его купить есть, но они готовы заплатить за него не более 400-500 млн рублей.

История взлета

Взлет этого хозяйства начался тогда, когда гендиректор "Ключевского элеватора" Юрий Титов решил включить "Западное" в состав группы компаний. Он рассказывал, что решился на это потому, что его очень просили земляки. В 2007 году Титов начал модернизацию хозяйства. Хотя уже в то время среди мукомолов было убеждение, что у элеватора уже есть проблемы с возвратом кредитов.

В 2007 году в Австрии были приобретены 800 нетелей симментальской породы, в 2008 году привезли ещё 1 тыс. животных, сообщал сайт администрации края. Титов рассказывал, что лично ездил выбирать коров.

В коровниках установили автоматизированное доильное оборудование компании "ДеЛаваль". Симменталки носили ошейники с чипами, оборудование на электронном табло показывало удой каждой коровы, а в ходе доения в помещении звучала классическая музыка - по крайней мере, так об этом писали многие СМИ.

Затем "Западное" получило статус племрепродуктора по разведению КРС симментальской породы, а затем и племзавода. В 2010-2011 году поголовье КРС в хозяйстве доходило до 10 тыс., в том числе дойное стадо — до 4 тыс. А к 2020 году планировали довести поголовье до 40 тыс. Хозяйство первым в крае приступило к трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота - в общем, о нем говорили не только в крае, но и в стране.

Модернизация "Западного" шла в три этапа. В целом проект "весил" 5,4 млрд рублей, его включили в "Алтайское Приобье" и он считался одним из самых удачных. При этом размер реальных вложений никогда не назывался - вероятно, это несколько миллиардов рублей.

Так или иначе, завершить модернизацию не удалось.

История падения

Терпение у кредиторов стало заканчиваться в 2013 году. Вал исков к "Западному" нарастал. В 2014 году "Сбербанк" взыскал с группы компаний долги на сотни миллионов рублей. В том же году "Алтайэнергосбыт" подал заявление о признании хозяйства банкротом. 9 февраля 2016 года его признали несостоятельным. По последним данным, в реестр требований кредиторов "Западного" включено более 3 млрд рублей.

Вал исков со стороны кредиторов поступал и к головному предприятию "Ключевской элеватор". В конце концов все предприятия, входящие в группу, контролируемую Юрием Титовым, были признаны банкротами. А Титова, организатора и вдохновителя проекта, признали виновным в уголовном преступлении и отправили в колонию на четыре года. Приговор на днях вынес Октябрьский районный суд Барнаула. Пока он не вступил в законную силу.