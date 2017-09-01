"А что мы сохраняем?": министр Долгова ответила на критику по поводу оптимизации больниц на Алтае

Министр отвечает

Ирина Долгова напомнила: с 2011 года в стране радикально изменилось законодательство в сфере ОМС. С этого периода формируют новую трехуровневую систему медпомощи. На первом население обеспечивают первичной консультацией, на втором — специализированной, на третьем — специализированной высокотехнологичной. Также изменили принципы федерального финансирования: деньги приходят из расчета числа проживающих человек с опорой на установленный норматив, который един для всех в России.

Но в каждом регионе свои нюансы. Алтайский край уникален, говорит Долгова: в силу объективных факторов заболеваемость у нас в 1,6 раза больше, чем в среднем по России, а сельское население составляет 43% от проживающих в крае 2,4 млн человек. То есть денег на оказание медпомощи нужно больше, чем другим регионам.

Таким образом, считает Долгова, край вынужден подстраиваться под закон и местные реалии. Мелкие и маломощные поликлиники начали постепенно присоединять к более крупным или объединять со стационарами с образованием одного юрлица. Но при этом, говорит Долгова, ни одно лечебное учреждение не ликвидировали. Также идет перераспределения средств из неэффективно работающих малых больниц в крупные ЦРБ. Скорую медпомощь "садят" на одну диспетчерскую службу, которая работает на определенную территорию, а бригады ездят не только в свой район, но и соседний, если это географически разумно.

Ирина Долгова,

министр здравоохранения Алтайского края:

Я не говорю, что проблем не существует. Они есть и мы работаем над их решением. У Марины Николаевны (Марии Прусаковой. — прим. ред.) прозвучало, что лечебные учреждения — не коммерческие организации, они не должны зарабатывать деньги. Но хочу обратить внимание: вы, уважаемые депутаты, утверждаете бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования и бюджет краевого здравоохранения. В его рамках рассчитываются территориальные программы госгарантий. И если их не достаточно, то вникайте в эти вопросы. Отстаивайте финансирование лечебных учреждений.

Говоря о целесообразности сохранения маломощных лечебных учреждений, Долгова приводит пример: в Суетской ЦРБ был случай, когда человека привезли в больницу, но врача на дежурстве не оказалось. Ушло время на его ожидание, затем оказалось, что у него нет достаточного опыта, чтобы разобраться в случае. Человека повезли в межрайонное отделение. И опять на это ушло драгоценное время.

Ирина Долгова,

министр здравоохранения Алтайского края:

Коллеги, что мы сохраним? То, что не может оказать эффективную, качественную помощь. Я хочу подчеркнуть, что сложившаяся система организации оказания медпомощи требует совершенствования с точки зрения обеспечения качественной и доступной медуслуги.

Что предъявили депутаты министру

Депутатов же волновало, как оптимизация отразится на конкретной больнице, поликлинике и пациенте.

Депутат Владислав Вакаев передал озабоченность жителей Усть-Пристани, которые опасаются, что их больницу закроют, а жителям придется обслуживаться в Алейске.

Вопрос рациональности расходования средств подняла Мария Прусакова: "Потратили миллиарды рублей на строительство суперсовременного центра "ДАР". В нем выхаживают 400-граммовые плоды, хотя рациональнее было бы направить деньги на профилактику патологий беременности в районах". Впрочем руководитель комитета АКЗС по здравоохранению Александр Лазарев ее не поддержал: "А если мечта семьи — ребенок? Они рады и ему. Если из десяти пятерых удастся выходить, это тоже прирост".

Коснулись депутаты и вознаграждения медиков и чиновников. Депутат Александр Молотов предложил сокращать зарплату руководству и административному персоналу, увеличивая ее средним и младшим медработникам. Прусакова была категоричнее: "Не устану говорить. С 1 января 2017 года заплата министров и депутатов Алтайского края выросла на 25%, на этом фоне вы предлагаете все и вся оптимизировать".

Депутат Иван Дубинин отметил, что в крае развиваются платные медуслуги, хотя доходы населения не повышаются. "Чтобы пройти бесплатно обследование, человеку из района нужно оплатить дорогу до нужной больницы, а также проживание. Часто ему проще заплатить частнику", - уточняет он. То есть, система перекладывает часть затрат на человека, отметил его коллега.

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Ирина Долгова,

министр здравоохранения Алтайского края: