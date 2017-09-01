Здоровье

"А что мы сохраняем?": министр Долгова ответила на критику по поводу оптимизации больниц на Алтае

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Сегодня, 12:17.
Здоровье

Оптимизацию больниц и поликлиник, идущую полным ходом в Алтайском крае, 30 августа обсудили депутаты с министром здравоохранения края Ириной Долговой. Она заявила, что укрупнения лечебных учреждений и других преобразований не избежать при существующей системе финансирования. Но даже корректировка денежного вопроса не решит, по мнению Долговой, другой вопрос: "А что мы сохраняем? То, что не может эффективно оказывать качественную медицинскую помощь".

Ирина Долгова.
Ирина Долгова. Фото : Олег Богданов, altapress.ru.

Министр отвечает

Всем должны. Медицинские учреждения Алтайского края накопили почти миллиард долгов

Ирина Долгова напомнила: с 2011 года в стране радикально изменилось законодательство в сфере ОМС. С этого периода формируют новую трехуровневую систему медпомощи. На первом население обеспечивают первичной консультацией, на втором — специализированной, на третьем — специализированной высокотехнологичной. Также изменили принципы федерального финансирования: деньги приходят из расчета числа проживающих человек с опорой на установленный норматив, который един для всех в России.

Но в каждом регионе свои нюансы. Алтайский край уникален, говорит Долгова: в силу объективных факторов заболеваемость у нас в 1,6 раза больше, чем в среднем по России, а сельское население составляет 43% от проживающих в крае 2,4 млн человек. То есть денег на оказание медпомощи нужно больше, чем другим регионам.

Таким образом, считает Долгова, край вынужден подстраиваться под закон и местные реалии. Мелкие и маломощные поликлиники начали постепенно присоединять к более крупным или объединять со стационарами с образованием одного юрлица. Но при этом, говорит Долгова, ни одно лечебное учреждение не ликвидировали. Также идет перераспределения средств из неэффективно работающих малых больниц в крупные ЦРБ. Скорую медпомощь "садят" на одну диспетчерскую службу, которая работает на определенную территорию, а бригады ездят не только в свой район, но и соседний, если это географически разумно.

Врачи.
Врачи.

Ирина Долгова,
министр здравоохранения Алтайского края:

Я не говорю, что проблем не существует. Они есть и мы работаем над их решением. У Марины Николаевны (Марии Прусаковой. — прим. ред.) прозвучало, что лечебные учреждения — не коммерческие организации, они не должны зарабатывать деньги. Но хочу обратить внимание: вы, уважаемые депутаты, утверждаете бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования и бюджет краевого здравоохранения. В его рамках рассчитываются территориальные программы госгарантий. И если их не достаточно, то вникайте в эти вопросы. Отстаивайте финансирование лечебных учреждений.

Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко проверил Алтайский краевой клинический перинатальный центр. 22 апреля 2017 года.
Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко проверил Алтайский краевой клинический перинатальный центр. 22 апреля 2017 года.

Говоря о целесообразности сохранения маломощных лечебных учреждений, Долгова приводит пример: в Суетской ЦРБ был случай, когда человека привезли в больницу, но врача на дежурстве не оказалось. Ушло время на его ожидание, затем оказалось, что у него нет достаточного опыта, чтобы разобраться в случае. Человека повезли в межрайонное отделение. И опять на это ушло драгоценное время.

Ирина Долгова,
министр здравоохранения Алтайского края:

Коллеги, что мы сохраним? То, что не может оказать эффективную, качественную помощь. Я хочу подчеркнуть, что сложившаяся система организации оказания медпомощи требует совершенствования с точки зрения обеспечения качественной и доступной медуслуги.

Что предъявили депутаты министру

Депутатов же волновало, как оптимизация отразится на конкретной больнице, поликлинике и пациенте.

Депутат Владислав Вакаев передал озабоченность жителей Усть-Пристани, которые опасаются, что их больницу закроют, а жителям придется обслуживаться в Алейске.

Как и зачем коммерческие клиники Алтая встраиваются в "невыгодную" систему ОМС

Вопрос рациональности расходования средств подняла Мария Прусакова: "Потратили миллиарды рублей на строительство суперсовременного центра "ДАР". В нем выхаживают 400-граммовые плоды, хотя рациональнее было бы направить деньги на профилактику патологий беременности в районах". Впрочем руководитель комитета АКЗС по здравоохранению Александр Лазарев ее не поддержал: "А если мечта семьи — ребенок? Они рады и ему. Если из десяти пятерых удастся выходить, это тоже прирост".

Коснулись депутаты и вознаграждения медиков и чиновников. Депутат Александр Молотов предложил сокращать зарплату руководству и административному персоналу, увеличивая ее средним и младшим медработникам. Прусакова была категоричнее: "Не устану говорить. С 1 января 2017 года заплата министров и депутатов Алтайского края выросла на 25%, на этом фоне вы предлагаете все и вся оптимизировать".

ФАП.
ФАП.

Депутат Иван Дубинин отметил, что в крае развиваются платные медуслуги, хотя доходы населения не повышаются. "Чтобы пройти бесплатно обследование, человеку из района нужно оплатить дорогу до нужной больницы, а также проживание. Часто ему проще заплатить частнику", - уточняет он. То есть, система перекладывает часть затрат на человека, отметил его коллега.

Цитата

Ирина Долгова,
министр здравоохранения Алтайского края:

Маломощные стационары не имеют потенциала для экстренной помощи. Они отмечены ростом летальности от пневмонии и острых хирургических заболеваний. Это учреждения, в штатах которых по одному хирургу и анестезиологу. Нанять больше невозможно из-за малой численности населения. От этого страдает качество услуг. Поэтому акцент специализированной медпомощи с круглосуточными стационарами должен смещаться в сторону медорганизаций второго и третьего уровня.

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