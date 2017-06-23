Карлин рассчитывает получить федеральную помощь "на здоровье"

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев дали поручения об оказании Алтайскому краю финансовой поддержки в приобретении специализированного медицинского оборудования для первой очереди тубдиспансера. Губернатор Алтайского края Александр Карлин рассчитывает, что региону на эти цели выделят 400-450 млн рублей из федерального бюджета. Если деньги удастся получить, то первая очередь нового краевого противотуберкулезного диспансера будет сдана уже в 2018 году.
На данный момент региону важно попасть в федеральную программу по финансированию. "Мы постараемся быть в первой группе регионов, которые получат федеральную помощь в решении этих вопросов", — сказал губернатор. В настоящее время над этим активно работают с минздравом, минфином и минэкономразвития России депутаты Госдумы от Алтайского края Валерий Елыкомов и Даниил Бессарабов.
Напомним, новый противотуберкулезный диспансер строят в Новоалтайске уже более двух лет. На строительство объекта из краевого бюджета уже направлено около 700 млн рублей. Сейчас специалисты завершают отделочные работы в одном из корпусов.
По словам Александра Карлина, сдача первой очереди противотуберкулезного диспансера, значительно снизит нагрузку на другие учреждения аналогичного профиля. В частности, в Бийске и Рубцовске, так как больных туберкулезом оттуда переведут на лечение в новое учреждение. Ранее губернатор заявлял, что в Барнауле также не останется стационарного отделения и "тема туберкулеза будет выведена за рамки краевой столицы".
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