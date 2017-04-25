Аналитики выяснили, чем болеют те, кто отдыхает в майские праздники

В итоге лидером по количеству страховых событий за майские праздники 2014-2016 гг. стала Болгария (примерно 16% от общего числа обращений). Чаще всего туристы обращались здесь в страховую компанию в связи с обострениями хронических заболеваний, таких как сердечная недостаточность, астма, гипертония и т.д.

На втором месте оказалась солнечная Испания: порядка 13% от страховых случаев. Основной причиной обращений стали простудные заболевания, вызванные системами кондиционирования, а также отравления непривычной либо некачественной пищей.

Тройку опасных стран для туристов замкнул Таиланд. Около 11% страховых событий произошли именно в этой стране. Чаще всего клиенты, отдыхающие в Азии, обращались с ушибами, вывихами и растяжениями. Получили они их в результате езды на скутерах.

В рейтинге также фигурируют Израиль, Турция, Италия, Германия и Франция.