Аналитики выяснили, чем болеют те, кто отдыхает в майские праздники

Аналитики компании "Уралсиб-страхование" выяснили, чем чаще всего болеют российские туристы, когда уезжают отдыхать на майские праздники. Специалисты составили рейтинг из 11 самых посещаемых стран, в которых за последние три года чаще всего случались неприятности.
В итоге лидером по количеству страховых событий за майские праздники 2014-2016 гг. стала Болгария (примерно 16% от общего числа обращений). Чаще всего туристы обращались здесь в страховую компанию в связи с обострениями хронических заболеваний, таких как сердечная недостаточность, астма, гипертония и т.д.
На втором месте оказалась солнечная Испания: порядка 13% от страховых случаев. Основной причиной обращений стали простудные заболевания, вызванные системами кондиционирования, а также отравления непривычной либо некачественной пищей.
Тройку опасных стран для туристов замкнул Таиланд. Около 11% страховых событий произошли именно в этой стране. Чаще всего клиенты, отдыхающие в Азии, обращались с ушибами, вывихами и растяжениями. Получили они их в результате езды на скутерах.
В рейтинге также фигурируют Израиль, Турция, Италия, Германия и Франция.
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