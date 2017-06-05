Австралийские биологи научились определять продолжительность жизни человека

Ученым из Австралии удалось разработать компьютерную программу, которая может предсказывать продолжительность жизни человека. Авторы утверждают, что точность "попадания" составляет почти 70%, пишет Экономика сегодня.
Для анализа в программу запускается снимок любого органа человека, сделанный на томографе. Далее по форме и размеру здоровых органов система делает выводы и выдает результат.
Программу создали на основе нескольких сотен нейросетей. Каждая из них обрабатывает информацию соседней по принципу "сверточной" нейросети. Из-за этого точность прогноза значительно возрастает. Для работы системы нужен обычный компьютер.
Кстати, недавно ученые из США пришли к выводу, что продолжительность человеческой жизни может превышать примерно 115 лет. Специалисты даже назвали предельный возраст, после которого жизнь обрывается. Это 114,9 года. Исключение бывает в единичных случаях.
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