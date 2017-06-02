Роструд может признать работу за компьютером не вредной

Роструд планирует исключить офисных работников из списка для обязательных регулярных медосмотров. Раньше те, кто проводит за компьютером больше половины рабочего времени, должны были ходить к врачу один раз в два года, пишут Известия. В противном случае организациям грозил штраф.
Согласно позиции Роструда, организации вполне могут не проводить регулярные медосмотры "компьютеризированных" сотрудников, если докажут, что их работа не проходит во вредных или опасных условиях. При этом приказ Минздравсоцразвития от 2011 года до сих пор в силе. По закону, те, кто трудится у ПК 50% и более рабочего времени, должны пройти осмотр невропатолога и офтальмолога при поступлении на работу, а потом раз в два года.
Сами работодатели, чтобы избежать этой процедуры, могут теперь прописать в должностных инструкциях, трудовых договорах и трудовом распорядке время работы с компьютером и сделать акцент на том, что их сотрудники пользуются компьютерами с плоскими жидко-кристаллическими экранами, которые не представляют угрозы для жизни.
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