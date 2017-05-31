"Яндекс" запустил сервис онлайн-консультаций с врачами

В интернет-приложении "Яндекс. Здоровье" с 31 мая появилась новая услуга — онлайн-консультации с врачами разных специальностей. Получить ответ на свой вопрос можно в любое время суток из любой точки мира. Общение проходит в чате или по видеосвязи.
Авторы заявляют, что сервис сотрудничает только с квалифицированными врачами из московских клиник средний стаж работы которых семь лет. Каждый специалист допускается к работе только после того, как прошел специальный курс подготовки.
По информации "Российской газеты", доктора на Яндексе отвечают на любые вопросы, связанные с медициной и уходом за больными и детьми. Например, что делать для профилактики простуды, как помочь ребенку побыстрее уснуть и как понять результаты анализов. При необходимости можно прислать врачу дополнительные материалы — фотографию высыпания на коже, рентген-снимка или рецепта на медпрепарат.
Первое обращение к интернет-врачу стоит 99 руб., следующие — по 499 руб. По итогам пациент получает письменный отчет. Но нужно учитывать, что по российским законам врач не может дистанционно ставить диагноз. Он имеет право только дать рекомендации.
Ожидается, что возможность получить онлайн-консультации пригодится тем, кто по разным причинам не может попасть в поликлинику или не знает, к какому специалисту идти.
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