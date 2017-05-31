Здоровье

Минздрав: за 5 лет зарплата алтайских медиков выросла почти в 2 раза

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Сегодня, 10:30.
Здоровье

В Алтайском крае к 2018 году зарплата врачей достигнет 200% от средней заработной платы по региону. А заработок среднего и младшего медицинского персонала будет равен средней зарплате. Об этом сообщает региональный минздрав со ссылкой на исполнение "майских указов" президента РФ от 2012 года по повышению зарплаты медицинских работников.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли. Фото : Vsevolod Knyazev, CC BY 2.0, part from origina.

В региональном минздраве altapress.ru пояснили, что повышение шло с 2012 года в несколько этапов. В итоге сегодня алтайские врачи получают 187,4% по отношению к средней заработной плате в регионе. Так, на 1 января 2017 года в регионе средняя зарплата врачей и работников с высшим фармацевтическим и другим образованием составила 37242,1 руб. Средняя зарплата среднего медицинского персонала составляет сегодня 19905,9 руб.

Чтобы достичь необходимых показателей до 2018 года, осталось поднять выплаты врачам на 3,6%, утверждают в региональном минздраве.

В то же время чиновники уточняют, что зарплата каждого конкретного медика зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполненной работы и быть одинаковой у всех не может.

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