Минздрав: за 5 лет зарплата алтайских медиков выросла почти в 2 раза

В Алтайском крае к 2018 году зарплата врачей достигнет 200% от средней заработной платы по региону. А заработок среднего и младшего медицинского персонала будет равен средней зарплате. Об этом сообщает региональный минздрав со ссылкой на исполнение "майских указов" президента РФ от 2012 года по повышению зарплаты медицинских работников.
В региональном минздраве altapress.ru пояснили, что повышение шло с 2012 года в несколько этапов. В итоге сегодня алтайские врачи получают 187,4% по отношению к средней заработной плате в регионе. Так, на 1 января 2017 года в регионе средняя зарплата врачей и работников с высшим фармацевтическим и другим образованием составила 37242,1 руб. Средняя зарплата среднего медицинского персонала составляет сегодня 19905,9 руб.
Чтобы достичь необходимых показателей до 2018 года, осталось поднять выплаты врачам на 3,6%, утверждают в региональном минздраве.
В то же время чиновники уточняют, что зарплата каждого конкретного медика зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполненной работы и быть одинаковой у всех не может.
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