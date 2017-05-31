Минздрав: за 5 лет зарплата алтайских медиков выросла почти в 2 раза

В региональном минздраве altapress.ru пояснили, что повышение шло с 2012 года в несколько этапов. В итоге сегодня алтайские врачи получают 187,4% по отношению к средней заработной плате в регионе. Так, на 1 января 2017 года в регионе средняя зарплата врачей и работников с высшим фармацевтическим и другим образованием составила 37242,1 руб. Средняя зарплата среднего медицинского персонала составляет сегодня 19905,9 руб.

Чтобы достичь необходимых показателей до 2018 года, осталось поднять выплаты врачам на 3,6%, утверждают в региональном минздраве.

В то же время чиновники уточняют, что зарплата каждого конкретного медика зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполненной работы и быть одинаковой у всех не может.