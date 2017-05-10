Барнаульские аллергологи бьют тревогу из-за молодых берез на проспекте Ленина

В Барнауле на проспекте Ленина с апреля растут молодые березы. Деревья посадили вместо старых тополей, несмотря на то, что береза — сильнейший аллерген. Теперь людям, страдающим от сезонной аллергии, придется с осторожностью ходить по центру краевой столицы, предупреждают аллергологи.
С конца апреля — начала мая в регионе началась первая волна поллинации (сезонной аллергии). По данным местных аллергологов-иммунологов, самым аллергенным деревом в Алтайском крае является именно береза. У нее очень мелкая пыльца, которая разносится на многие километры. Еще несколько лет назад эксперты говорили о том, что совершенно неправильно, когда в парках, скверах, на проспектах высаживают березу. Это красиво, но небезопасно для многих людей.
По мнению главного внештатного аллерголога Алтайского края Людмилы Волощенко, береза — не то дерево, которое нужно сажать в центре города на проспекте Ленина. Оно красивое, символ России, но с точки зрения здоровья приносит вред.
С ней солидарна и аллерголог-иммунолог Наталья Шахова. Она призывает жителей Барнаула, подверженных аллергии, помнить о методах борьбы с поллинозом, использовать спреи, проходить профилактическое лечение, чаще менять одежду, тщательно мыть после улицы руки, лицо, нос, а лучше не гулять там, где есть аллерген.
Наталья Шахова,
аллерголог-иммунолог:
При аллергии люди начинают чихать, у них закладывает нос, появляется зуд, у некоторых даже случаются приступы удушья. К сожалению, у нас не подумали над последствиями перед тем, как высаживать березы на главном проспекте.
По мнению врачей, на аллеях и в парках лучше высаживать деревья с крупными цветами, которые опыляют насекомые, а не ветер. Это могут быть, к примеру, яблони.
Отметим, что помимо берез в Барнауле высадили и трехметровые липы, которые являются гораздо меньшим аллергеном по сравнению с березами.
Справка
В Алтайском крае сезонная аллергия, в том числе на березу, чаще всего встречается у детей. В частности, на учете с астмой состоит более 3 тысяч несовершеннолетних. Риск возникновения аллергии у ребенка растет, если ей страдают родители. Если один – то в 2-3 раза, если оба – то в 5 раз.
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