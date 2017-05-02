На Алтай пришла первая волна поллинации. Что делать?

Эксперты подчеркнули, что такая аллергия (поллиноз) характеризуется строгой сезонностью. После того, как аллергены прекращают цвести и опыляться, заболевание прекращается до следующего сезона.

Об аллергии и ее профилактике рассказала аллерголог-иммунолог Наталья Шахова.

1 Когда ждать? Существуют три волны поллинации. Первая волна Конец апреля — начало мая. Связана с тем, что на деревьях появляется пыльца. Наиболее аллергенными считаются деревья семейства березовых. Вторая волна Начало июня — июль. Это время цветения луговых трав. Третья волна Конец июля — начало сентября. Цветение сорных трав, активный процесс их опыления.

2 Какие деревья и травы наиболее опасны на Алтае для аллергиков? тимофеевка;

метлик;

ежа;

полынь;

береза.

3 Как отличить аллергию от простуды? Если аллергия проявляется впервые, то сначала ее сложно отличить от обычной простуды или ОРВИ. Главное отличие состоит в том, что при аллергии не поднимается температура, а глаза не только слезятся и болят, но и очень чешутся. Выделения из носа при аллергии — прозрачные и жидкие.

4 В каком возрасте чаще всего встречается аллергия и кто в зоне риска? В Алтайском крае сезонная аллергия чаще всего встречается у детей. Например, на учете с астмой состоит более 3000 детей. Риск возникновения аллергии у ребенка растет, если ей страдают родители. Если один, то в 2-3 раза, если оба — в 5 раз. По данным ВОЗ, сейчас каждый пятый житель планеты страдает аллергией и ежегодно этот показатель увеличивается. Некоторые ученые говорят даже об эпидемии аллергии в 21 веке.

5 Как защититься от аллергии? по возможности в сезон активности аллергена нужно переехать и жить в гипоаллергенных условиях (в регион, где не цветет береза, полынь и т.д.);

избегать контактов с кошками и собаками, потому что именно они являются сильными аллергенами;

стараться, чтобы в доме было как можно меньше пылевых клещей: сократите количество ковров, мягкой мебели, мягких игрушек;

каждые полгода меняйте подушки либо стирайте их при температуре не ниже 60 градусов. Не пользуйтесь перьевыми подушками;

если аллергия на пыльцу, ограничьте пребывание на улице, особенно за городом: не выезжайте на пикники и дачу;

проветривайте квартиру только после дождя, когда он прибьет пыльцу;

чаще принимайте душ, промывайте глаза и нос;

регулярно меняйте одежду, в которой были на улице;

принимайте антигистаминные препараты, используйте интерназальные гормональные спреи, проводите специфическую иммунотерапию (но только после консультации врача).