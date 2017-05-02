На Алтай пришла первая волна поллинации. Что делать?

В начале мая в Алтайском крае, как и во многих других регионах России, началась первая волна поллинации. Больше это явление известно как сезонная аллергия. Специалисты регионального минздрава рассказали, как с ней бороться и чего ждать.
Эксперты подчеркнули, что такая аллергия (поллиноз) характеризуется строгой сезонностью. После того, как аллергены прекращают цвести и опыляться, заболевание прекращается до следующего сезона.
Об аллергии и ее профилактике рассказала аллерголог-иммунолог Наталья Шахова.
Существуют три волны поллинации.
Первая волна
Конец апреля — начало мая. Связана с тем, что на деревьях появляется пыльца. Наиболее аллергенными считаются деревья семейства березовых.
Вторая волна
Начало июня — июль. Это время цветения луговых трав.
Третья волна
Конец июля — начало сентября. Цветение сорных трав, активный процесс их опыления.
- тимофеевка;
- метлик;
- ежа;
- полынь;
- береза.
Если аллергия проявляется впервые, то сначала ее сложно отличить от обычной простуды или ОРВИ. Главное отличие состоит в том, что при аллергии не поднимается температура, а глаза не только слезятся и болят, но и очень чешутся. Выделения из носа при аллергии — прозрачные и жидкие.
В Алтайском крае сезонная аллергия чаще всего встречается у детей. Например, на учете с астмой состоит более 3000 детей. Риск возникновения аллергии у ребенка растет, если ей страдают родители. Если один, то в 2-3 раза, если оба — в 5 раз.
По данным ВОЗ, сейчас каждый пятый житель планеты страдает аллергией и ежегодно этот показатель увеличивается. Некоторые ученые говорят даже об эпидемии аллергии в 21 веке.
- по возможности в сезон активности аллергена нужно переехать и жить в гипоаллергенных условиях (в регион, где не цветет береза, полынь и т.д.);
- избегать контактов с кошками и собаками, потому что именно они являются сильными аллергенами;
- стараться, чтобы в доме было как можно меньше пылевых клещей: сократите количество ковров, мягкой мебели, мягких игрушек;
- каждые полгода меняйте подушки либо стирайте их при температуре не ниже 60 градусов. Не пользуйтесь перьевыми подушками;
- если аллергия на пыльцу, ограничьте пребывание на улице, особенно за городом: не выезжайте на пикники и дачу;
- проветривайте квартиру только после дождя, когда он прибьет пыльцу;
- чаще принимайте душ, промывайте глаза и нос;
- регулярно меняйте одежду, в которой были на улице;
- принимайте антигистаминные препараты, используйте интерназальные гормональные спреи, проводите специфическую иммунотерапию (но только после консультации врача).
- если человек реагирует на пыльцу березы, то в зимнее время могут возникнуть симптомы поллиноза при употреблении в пищу моркови, киви. Таким людям нельзя париться в бане березовым веником, пить березовый сок.
- если человек реагирует на полынь, то противопоказаны семечки, такие напитки, как вермут, абсент. Нельзя лечиться некоторыми лекарственными травами и употреблять косметику на травах.
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