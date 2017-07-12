Барнаульский травматолог рассказал, как правильно прыгать на батуте

В Барнауле в травмпункт городской детской больницы №9 увеличилось число обращений от посетителей надувных и стационарных батутов. Как отметили врачи, летом на них ребятишки все чаще получают повреждения позвоночника, вывихи рук и ног. Диагноз "компрессионный перелом" самый частый. Как этого избежать?
Антон Метальников,
заведующий детским травмпунктом барнаульской детской поликлиники №9:
Компрессионный перелом позвоночника может произойти даже не от того, что ребенок неудачно упал, а потому, что он слишком много прыгал. Зачастую детский организм не готов к такой нагрузке. Тем более во время прыжков позвоночник у них не фиксируется правильным образом, и позвонки друг от друга как бы удаляются из-за вот этих длительных прыжков. А восстановление и лечение очень долгое — важно, чтоб каждый родитель это знал и помнил. Конечно, дети получают и другие "батутные" травмы, но это реже.
- жалобы на боль в районе грудной клетки, когда трудно даже кашлянуть;
- жалобы на боли в спине и шее;
- боли в животе;
- незначительное повышение температуры, слабость;
- общая вялость.
- Если состояние ребенка ближе к удовлетворительному, то можно самим приехать в детский травмпункт на обследование. Здесь сделают рентген-снимок, который должен посмотреть детский травматолог-ортопед. Именно детский врач знает специфику формирования позвоночника у ребенка.
- Если у ребенка сильные боли, потеря возможности двигаться и жалобы на потерю чувствительности в ногах, то нужно вызвать скорую помощь, которая доставит пострадавшего без промедления в больницу.
- не оказывайте помощь самостоятельно, не применяйте медикаменты или компрессы без указания врача.
- хорошо подумайте, прежде чем отправлять ребенка прыгать на батуте. Особенно, если ему от 7 до 10 лет. Это самый частый возраст, в котором дети получают травмы.
- не пускайте на батут неподготовленного ребенка (то есть такого, кто не занимается постоянно спортом, не умеет группироваться и т. д.);
- для первого посещения достаточно 10 минут;
- детей до 6 лет лучше на батут не водить;
- попросите тренера провести с ребенком инструктаж и спросите все ли ему понятно;
- при прыжках позвоночник должен быть прямым;
- нельзя идти на батут после еды.
- бронхиальная астма;
- онкологические заболевания;
- сахарный диабет;
- сердечно-сосудистая недостаточность.
- тренировка мышц и суставов;
- тренировка дыхательной системы;
- развитие координации;
- улучшение моторики рук и ног;
- развитие вестибулярного аппарата;
- повышение выносливости.
- В июне 2017 года в Новосибирске рассматривалось дело о травмировании сразу трех детей на батуте. Все они получили компрессионные переломы позвоночника. Владельцам ставили в вину оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Статья предусматривает наказание до двух лет лишения свободы
- В Уфе утвердили обвинительное заключение "по факту получения травм" детьми на надувном батуте в Парке культуры и отдыха "Первомайский". Здесь в 2013 году из-за сильного ветра опрокинулся батут, на котором находились пятеро детей в возрасте от двух до шести лет. Трое из них были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
- В августе 2016 года в Барнауле вынесли приговор 39-летней владелице травмоопасного батута. За короткий срок телесные повреждения на нем получили трое детей. Женщину признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. От его отбытия виновную освободили в связи с амнистией. Но с бизнесвумен взыскали более 1,5 млн рублей в счет возмещения вреда потерпевшим.
Начать резиново-батутный бизнес не сложно. Большой уличный батут с горками на Aliexpress можно заказать за 150 тыс. руб. На один сезон (с мая по октябрь) его, как правило, хватает. Батуты российского производства надежнее, но стоят они в 3-4 раза дороже. Расположенные в удачном месте надувные аттракционы, могут окупиться всего за один сезон при средней стоимости за одно посещение от 70 до 150 рублей. Разрешение на установку батута выдает местная администрация. По информации участников "батутного рынка", в будние дни на уличных аттракционах можно заработать от 3 до 5 тыс. руб., в выходные – до 10 тыс. руб.
Данный вид деятельности не лицензируется, а сами надувные конструкции в России, как правило, не подлежат обязательной сертификации.
Чаще всего "смотрителем" уличного батута работает человек без медицинского и спортивного образования, который просто решил подработать. Санкнижка не нужна. Рядом с батутами висят таблички с правилами пользования и обязательной припиской: "Администрация ответственности не несет". Из-за этого все конфликтные ситуации, связанные в том числе с травмированием детей, разрешать очень сложно.
Справка
В России каждые 76 минут погибает ребенок, каждый третий умирает именно от травм. Многие получают инвалидность. Каждая четвертая травма на батуте – это перелом, дальше идут разрывы и растяжения связок, травмирование головы, спины и шеи.
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