Барнаульский травматолог рассказал, как правильно прыгать на батуте

7 Сколько стоит батутный бизнес?

Начать резиново-батутный бизнес не сложно. Большой уличный батут с горками на Aliexpress можно заказать за 150 тыс. руб. На один сезон (с мая по октябрь) его, как правило, хватает. Батуты российского производства надежнее, но стоят они в 3-4 раза дороже. Расположенные в удачном месте надувные аттракционы, могут окупиться всего за один сезон при средней стоимости за одно посещение от 70 до 150 рублей. Разрешение на установку батута выдает местная администрация. По информации участников "батутного рынка", в будние дни на уличных аттракционах можно заработать от 3 до 5 тыс. руб., в выходные – до 10 тыс. руб.

Данный вид деятельности не лицензируется, а сами надувные конструкции в России, как правило, не подлежат обязательной сертификации.

Чаще всего "смотрителем" уличного батута работает человек без медицинского и спортивного образования, который просто решил подработать. Санкнижка не нужна. Рядом с батутами висят таблички с правилами пользования и обязательной припиской: "Администрация ответственности не несет". Из-за этого все конфликтные ситуации, связанные в том числе с травмированием детей, разрешать очень сложно.